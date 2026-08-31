W „Pannie młodej” ostatnio sporo się wydarzyło i kilku bohaterów znalazło się pod ścianą. W poprzednim odcinku Cihan posunął się do podstępu i udawał anonimowego darczyńcę, żeby mieć pretekst, by zbliżyć się do Hancer. Hancer nie ustąpiła i stanowczo odmówiła przyjęcia pieniędzy na fundację. Melih po nieprzyjemnym spotkaniu z Sinem próbował dojść do siebie i napisał do Fadime czuły list. Kłopoty dopadły też Deryę, bo w wyniku pechowych zdarzeń jej cenne bransoletki trafiły do fryzjerki. Czy te zawirowania odbiją się echem w kolejnym odcinku?

Primark Koszalin

"Panna młoda" odc. 192 - streszczenie

W 192. odcinku Mukadder zachowa czujność i odkryje, że Derya znów knuje coś za plecami innych. W tym samym czasie Hancer i Cihan przeszukają komputer i niespodziewanie natkną się na maila od Yasemin. Hilal zacznie coraz śmielej zabiegać o Yigita i spróbuje go do siebie przekonać. Hancer nadal będzie się wahać, bo nie potrafi zdecydować, czy spotkać się z anonimowym darczyńcą. Boi się, że ta rozmowa może mieć nieprzewidziane konsekwencje, dlatego wciąż odkłada decyzję.

"Panna młoda" odc. 192 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe odcinki „Panny młodej” można oglądać na TVP2. Serial leci od poniedziałku do piątku, więc łatwo być na bieżąco z intrygami i miłosnymi perypetiami w rezydencji. Warto mieć chwilę po południu, jeśli chcesz zobaczyć, co dalej z Hancer. Odcinek 192 TVP2 pokaże we wtorek 8 września 2026 roku o 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o losach Hancer, odważnej sieroty, która walczy o zdrowie swojego brata. Na jej drodze staje Cihan, bogaty spadkobierca, który na polecenie matki szuka kandydatki na żonę. Choć ich małżeństwo zaczęło się od układu i finansowych zobowiązań, z czasem między nimi pojawiło się prawdziwe uczucie. W rezydencji muszą jednak mierzyć się z intrygami Mukadder i obecnością byłej żony Cihana. W obsadzie są:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)