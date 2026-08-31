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W „Pannie młodej” ostatnio sporo się wydarzyło i kilku bohaterów znalazło się pod ścianą. W poprzednim odcinku Cihan posunął się do podstępu i udawał anonimowego darczyńcę, żeby mieć pretekst, by zbliżyć się do Hancer. Hancer nie ustąpiła i stanowczo odmówiła przyjęcia pieniędzy na fundację. Melih po nieprzyjemnym spotkaniu z Sinem próbował dojść do siebie i napisał do Fadime czuły list. Kłopoty dopadły też Deryę, bo w wyniku pechowych zdarzeń jej cenne bransoletki trafiły do fryzjerki. Czy te zawirowania odbiją się echem w kolejnym odcinku?
"Panna młoda" odc. 192 - streszczenie
W 192. odcinku Mukadder zachowa czujność i odkryje, że Derya znów knuje coś za plecami innych. W tym samym czasie Hancer i Cihan przeszukają komputer i niespodziewanie natkną się na maila od Yasemin. Hilal zacznie coraz śmielej zabiegać o Yigita i spróbuje go do siebie przekonać. Hancer nadal będzie się wahać, bo nie potrafi zdecydować, czy spotkać się z anonimowym darczyńcą. Boi się, że ta rozmowa może mieć nieprzewidziane konsekwencje, dlatego wciąż odkłada decyzję.
"Panna młoda" odc. 192 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Nowe odcinki „Panny młodej” można oglądać na TVP2. Serial leci od poniedziałku do piątku, więc łatwo być na bieżąco z intrygami i miłosnymi perypetiami w rezydencji. Warto mieć chwilę po południu, jeśli chcesz zobaczyć, co dalej z Hancer. Odcinek 192 TVP2 pokaże we wtorek 8 września 2026 roku o 17:20.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o losach Hancer, odważnej sieroty, która walczy o zdrowie swojego brata. Na jej drodze staje Cihan, bogaty spadkobierca, który na polecenie matki szuka kandydatki na żonę. Choć ich małżeństwo zaczęło się od układu i finansowych zobowiązań, z czasem między nimi pojawiło się prawdziwe uczucie. W rezydencji muszą jednak mierzyć się z intrygami Mukadder i obecnością byłej żony Cihana. W obsadzie są:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)