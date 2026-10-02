Spełniło się marzenie fanów anime. Nadchodzi specjalny zestaw LEGO Dragon Ball Shenron i Goku

LEGO z pierwszym zestawem Dragon Ball

Aby zainaugurować nowe partnerstwo, Grupa LEGO zaprezentowała swój pierwszy zestaw z serii Dragon Ball: składający się z 1764 elementów model LEGO Icons Dragon Ball Shenron i Goku (11390). Fani marki LEGO mogą odtworzyć kultowy moment, w którym Shenron wyłania się z siedmiu Smoczych Kul, a w centrum tej sceny - będącej hołdem dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów anime - znajduje się mały Goku na swojej chmurze Kintoun.

LEGO Icons Dragon Ball Shenron i Goku - detale

Inspirując się oryginalnym serialem "Dragon Ball", zespół projektowy LEGO analizował kadry z animacji oraz klasyczne pozy postaci, jednocześnie eksperymentując z technikami budowania i rozwiązaniami konstrukcyjnymi, aby wiernie oddać charakterystyczną sylwetkę i skalę Shenrona za pomocą elementów LEGO. Efektem pracy jest zestaw, który ukazuje wijącego się Shenrona, płynnie ułożone łuski oraz precyzyjnie wyrzeźbione detale.

Mały Goku pojawia się na swojej chmurce Kintoun w centralnej części sceny, a jego minifigurkę można odczepić i ustawić w różnych miejscach, odtwarzając różne sceny i celebrując więź łączącą Goku i Shenrona. Różne możliwości ustawienia elementów zestawu pozwalają również tworzyć własne historie i prezentować model na wiele sposobów. U podstawy modelu umieszczono siedem klocków 2x2, symbolizujących siedem Smoczych Kul, które osadzają całą scenę w mitologii będącej fundamentem historii ze świata Dragon Ball od pokoleń.

Od dziesięcioleci "Dragon Ball" podbija serca i wyobraźnię fanów na całym świecie. Jesteśmy zachwyceni, że możemy wprowadzić to kultowe uniwersum do oferty marki LEGO. Wspólnie z Toei Animation mamy wyjątkową okazję, by uhonorować postacie i historie, dzięki którym Dragon Ball cieszy się tak niesłabnącą popularnością, a jednocześnie dać fanom nowy sposób na przeżywanie i odtwarzanie ich ulubionych opowieści. Zestaw LEGO Icons Dragon Ball: Shenron i Goku to dopiero początek - z niecierpliwością czekamy, by zobaczyć, jak ta współpraca zainspiruje fanów do odkrywania świata Dragon Ball poprzez budowanie z klocków LEGO i kreatywną zabawę - mówi Federico Begher z grupy LEGO.

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LEGO Icons Dragon Ball Shenron i Goku - cena i premiera

Zestaw LEGO Icons Dragon Ball: Shenron i Goku (11390) będzie dostępny w ramach przedsprzedaży dla członków programu LEGO Insiders od 1 listopada 2026 roku, a dla wszystkich pozostałych klientów - od 4 listopada 2026 roku, a jego cena wyniesie 599,99 zł. Więcej informacji można znaleźć na stronie LEGO.com/DragonBall, a sam zestaw będzie można kupić na LEGO.com/DragonBall oraz w LEGO Store.

To dopiero początek

Współpraca między Grupą LEGO a Toei Animation będzie kontynuowana w 2027 roku, a obie marki nadal będą zgłębiać świat akcji i przygód Dragon Ball w wydaniu z klocków LEGO. - Bardzo się cieszymy, że wspólnie z Grupą LEGO możemy stworzyć świat Dragon Ball autorstwa Akiry Toriyamy. Już wkrótce fani na całym świecie będą mogli cieszyć się kultowymi postaciami i epickimi przygodami z Dragon Ball w zupełnie nowy sposób, dzięki tej ekscytującej współpracy. Ta pierwsza odsłona serii stanowi hołd dla oryginalnego serialu Dragon Ball, a żadna kolekcja związana z tą marką nie będzie kompletna bez zestawów LEGO Icons Dragon Ball - podsumował Masayuki Endo z Toei Animation. (informacja prasowa)

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