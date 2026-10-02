"M jak miłość. Zdrada Artura popchnie Marysię do ostateczności. Nocny dramat w lesie

Zdrada męża popchnie Marysię do ucieczki. Noc w samochodzie

W 1946. odcinku "M jak miłość" dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Po tym, jak Marysia dowie się o romansie męża i w przypływie złości zniszczy podarunki od jego kochanki – płytę z dedykacją oraz gramofon – zniknie z domu w Grabinie. Artur nie będzie w stanie zareagować na furię żony i nie odważy się na jakąkolwiek interwencję. Pozostanie w całkowitej niewiedzy co do miejsca pobytu i stanu Marysi.

Wieczorem zdradzona kobieta opuści dom. Wsiądzie w samochód i odjedzie w nieznanym kierunku. Wcześniej wyśle Arturowi fałszywą informację, że zamierza spędzić noc u swojej przyjaciółki Judyty. W rzeczywistości jednak ukryje się w innym miejscu.

Kolejnego dnia o poranku Marysia obudzi się w swoim aucie, które zaparkowała w samym środku lasu. Gdy odzyska świadomość, natychmiast wrócą do niej bolesne wspomnienia z poprzedniego dnia – moment, w którym nakryła Artura w gabinecie z półnagą Joanną, oraz jego bezradna reakcja. By uniknąć całkowitego załamania, spędzi w lesie całe rano, próbując opanować emocje.

Zamiast wrócić do Grabiny, zdecyduje się pojechać do leśniczówki Natalki, by pomóc jej w przedślubnych przygotowaniach. Rodzina Mostowiaków nie zorientuje się, że Marysia uciekła z domu w nocy. Jedyną osobą, która przeczuwa, że coś jest nie tak, będzie Agnes.

Artur próbuje odnaleźć żonę. Chłodne przyjęcie u Judyty

Tymczasem zdezorientowany Artur postanowi działać. Wcześnie rano zjawi się u Judyty, licząc, że znajdzie tam żonę. Na miejscu powita go ojciec przyjaciółki, Karol Kosowski, który bez ogródek nazwie go "dupkiem". Judyta również nie będzie ukrywać swojej niechęci do niewiernego męża.

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– Nie wiem, co ci napisała. Nie było jej tutaj

– oświadczy oschle przyjaciółka Marysi.

Kiedy Artur zapyta o możliwe miejsce pobytu żony, Judyta przyzna, że sama próbowała się z nią skontaktować, ale Marysia nie odbierała telefonów. Rogowski potwierdzi, że jemu również nie udaje się nawiązać z nią kontaktu. Judyta nie omieszka skomentować tego złośliwie.

Artur zasugeruje, że może zadzwonić do Pawła. Wtedy Judyta nie wytrzyma i wygarnie mu całą prawdę o jego zachowaniu.

– Tak? I co im powiesz? Artur miałeś mnóstwo sygnałów ostrzegawczych, mogłeś się wycofać w odpowiednim momencie. Nie zrobiłeś tego! Nic nie zrobiłeś! Wiedziałeś doskonale, do czego to prowadzi. Bardzo chciałabym ci współczuć, ale bym skłamała. Schrzaniłeś gościu wszystko!

– rzuci wściekła kobieta. Po tej wymianie zdań, Karol Kosowski kulturalnie, ale stanowczo wyprosi Artura z domu.

Gdzie i kiedy oglądać 1946. odcinek "M jak miłość"?

Premiera 1946. odcinka serialu "M jak miłość" odbędzie się we wtorek, 6 października 2026 roku. Epizod zostanie wyemitowany na antenie telewizyjnej Dwójki o godzinie 20:50.

M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z półnagą Joanną! Odejdzie do kochanki