Hotel Paradise 13. Burza po zmianie prowadzącej! Widzowie komentują odejście Klaudii El Dursi

Hotel Paradise 13. Klaudia El Dursi pożegnana przez widzów

Klaudia El Dursi prowadziła "Hotel Paradise" od początku istnienia programu. Jej odejście było zapowiadane wcześniej, a w 22. odcinku 13. edycji widzowie zobaczyli oficjalne pożegnanie prowadzącej. Po emisji fragmentów związanych ze zmianą gospodyni na instagramowym profilu "Hotel Paradise" pojawiło się wiele komentarzy skierowanych do Klaudii. Część widzów wyraźnie podkreślała, że będzie jej brakować.

"Klaudia jesteś najlepsza!!!! Cudownie że wróciłaś jesteś wyjątkowa ❤️❤️❤️❤️" - napisała jedna z osób.

"Klaudia masz 15 min by się spakować i opuścić Hotel Paradise 😂 (nie no bardzo przykro byłaś najlepsza ❤️ i powodzenia kochana ❤️)".

Nie zabrakło również podziękowań za lata spędzone przez Klaudię w programie. "Dziękuję za te wspominki pięknej Klaudi, były najpiękniejsze ❤️❤️❤️" - czytamy pod postem.

Hotel Paradise 13. Widzowie porównują Klaudię i Edytę

W komentarzach pojawiły się jednak także opinie dotyczące obu prowadzących. Nie wszyscy widzowie patrzą na zmianę wyłącznie przez pryzmat pożegnania Klaudii.

"Klaudia super babka 😎 ale Edyta też petarda 😁😎🔥 dobra zmiana 👍💪🤩" - oceniła jedna z komentujących osób.

Jednocześnie pojawiły się głosy, że Klaudia miała szczególną relację z uczestnikami programu i właśnie tego może brakować po jej odejściu.

"Klaudia miała fajną relację i więź z uczestnikami, była naturalna i towarzyska. Edyta według mnie jest zbyt zdystansowana i formalna" - napisała jedna z widzek.

Kolejna osoba również zwróciła uwagę na dopasowanie Klaudii do formatu: "Bardziej pasowała do Hotelu niż do top model ☺️🥰🫢".

Hotel Paradise 13. Edyta Zając przejmuje program

Edyta Zając nie jest jednak nową twarzą w "Hotelu Paradise". Prowadząca miała już wcześniej kontakt z formatem i zastępowała Klaudię podczas jej nieobecności. Teraz przejęła program na stałe, a jej powrót nastąpił właśnie w trakcie 13. edycji.

Pierwsze reakcje widzów pokazują, że zmiana prowadzącej stała się jednym z tematów komentowanych przy okazji obecnego sezonu. Wśród wpisów można znaleźć zarówno tęsknotę za Klaudią, jak i pozytywne opinie na temat Edyty. Nie ma więc jednej reakcji na zmianę, a widzowie wyraźnie porównują styl obu prowadzących. Klaudia El Dursi pożegnała się już z "Hotelem Paradise", ale pozostaje związana ze stacją jako prowadząca "Top Model". Edyta Zając natomiast rozpoczyna kolejny etap swojej przygody z rajskim