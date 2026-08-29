Joanna Brodzik NIE WYSTĄPI w nowym "Nigdy w życiu!"? Jabłczyńska zdradza: "również nie zagra"

Skandal obsadowy w nowym "Nigdy w życiu!"

"Nigdy w życiu!" powróci do kin po ponad 20 latach, a główną rolę ponownie zagra Danuta Stenka. Problem w tym, że według osób na Stence kończą się zalety. W ostatnim czasie media rozpisują się o dramacie Joanny Jabłczyńskiej, która postanowiła wyprzeczyć produkcję i zdradziła, że nie zagra Tosi, córki Judyty. Okazuje się, że jej miejsce ma zająć aktorka Agnieszka Żulewska. To jednak nie koniec skandalu. Jabłczyńska w odpowiedzi na jeden z komentarzy w mediach społecznościowych napisała, że oprócz niej do "Nigdy w życiu!" nie powróci też Joanna Brodzik!

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Joanna Brodzik nie zagra w nowym "Nigdy w życiu!"?

Na brak potwierdzenia Joanny Brodzik w obsadzie filmu "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" zauważył felietonista Bartek Fetysz.

Ktoś wie czy Joanna Brodzik jest w obsadzie nowej części czy ją też "wymieniono", bo inwestor posmarował, żeby kupić komuś rolę? - zapytał Fetysz w komentarzu pod postem Joanny Jabłczyńskiej na Instagramie.

Aktorka nie zawahała się odpowiedź! Twierdzi, że jej koleżanka z planu pierwszego "Nigdy w życiu!" również nie dostała angażu do sequelu.

Również nie zagra - odpisała Jabłczyńska.

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Joanna Brodzik w "Nigdy w życiu!"

Joanna Brodzik w filmie "Nigdy w życiu!" wcieliła się w Ulę, przyjaciółkę głównej bohaterki, Judyty, którą grała Danuta Stenka. Jej postać jest ważnym wsparciem dla przyjaciółki w trudnych momentach. To ona namawiała ją do budowy domu na wsi i znalezienia nowej miłości. Była jedną z ulubionych bohaterek widzów.