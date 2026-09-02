Ślub Natalki i Adama w "M jak miłość". Wiemy, kto pojawi się na ceremonii. Zabraknie ważnej postaci

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-09-02 14:18

Fani „M jak miłość” będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ślub Natalki (Dominika Suchecka) i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg) zostanie pokazany dopiero późną jesienią. Choć akcja serialu przyspieszy, odcinek z uroczystością trafi na antenę TVP najprawdopodobniej w listopadzie. Dzięki przeciekom z planu oraz materiałom promocyjnym już teraz wiadomo, kto pojawi się na liście gości. Wśród nich znajdzie się Artur (Robert Moskwa), choć zabraknie jego kochanki Joanny (Dominika Sakowicz). Z kolei Mateusz (Rafał Kowalski) zaprezentuje się z nową partnerką.

M jak miłość nowy sezon. Natalka (Dominika Suchecka) i Adam Karski (Patryk Szwichtenberg) biorą ślub
Autor: MTL Maxfilm/ M jak miłość Facebook/ Materiały prasowe M jak miłość nowy sezon. Natalka (Dominika Suchecka) i Adam Karski (Patryk Szwichtenberg) biorą ślub

Kiedy widzowie zobaczą ślub Natalki i Adama w "M jak miłość"?

Odcinek „M jak miłość”, w którym Natalka i Adam Karski staną na ślubnym kobiercu, zostanie wyemitowany najpewniej w listopadzie lub pod koniec października. Wynika to z faktu, że zdjęcia do tej uroczystości realizowano pod koniec lipca, a nowe odcinki serialu rozpoczną się od wiosennej scenerii. To sprawia, że na wielki finał tego wątku trzeba będzie poczekać kilka miesięcy.

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Lista gości na ślubie Natalki i Adama w Grabinie

Uroczystość zaślubin Natalki i Adama w kolejnym sezonie „M jak miłość” zgromadzi jedynie wąskie grono najbliższych. Para zdecyduje się na skromną ceremonię i małe przyjęcie, które zorganizowane zostanie w siedlisku Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) Lisieckich w Grabinie. Jak się okazuje, zaproszenia trafią głównie do rodziny panny młodej, a ze strony Karskiego nie pojawi się nikt, włączając w to nawet jego kuzyna Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski).

Warto przypomnieć, że jeszcze przed ślubem Adam zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Natalii. Opowie jej prawdziwą historię swojej rodziny, w tym o śmierci ojca oraz odejściu matki, co kłóci się z jego wcześniejszą wersją o utracie obojga rodziców, przez którą rzekomo trafił do sierocińca w Józefowie.

Zaskoczeniem dla wielu będzie obecność na ślubie Artura Rogowskiego. Mąż Marysi (Małgorzata Pieńkowska) pojawi się na uroczystości, starając się zachować pozory, mimo że jego romans z Joanną (Dominika Sakowicz) wyjdzie już na jaw. Co ciekawe, na ślub do urzędu stanu cywilnego przyjdzie sam, bez nowej partnerki u boku.

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Mateusz z nową partnerką na ślubie Natalki i Adama

Kolejnym ciekawym akcentem na ślubie będzie obecność Mateusza Mostowiaka (Rafał Kowalski), który zaprezentuje się w towarzystwie nowej, pięknej dziewczyny. Brat panny młodej pojawi się z Majką (Matylda Giegżno), a także w towarzystwie swojego przyjaciela Janka Winiara (Jakub Sirko).

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