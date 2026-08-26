Ślub Natalki i Adama bez rodziny pana młodego. Dlaczego nie będzie kuzyna Jakuba?

Ślub Natalki i Adama w „M jak miłość”. Brak rodziny Karskiego. Gdzie jest Jakub?

Na uroczystość zaślubin Natalki i Adama w „M jak miłość” fani będą musieli poczekać aż do późnej jesieni. Chociaż serial wraca po wakacyjnej przerwie już w poniedziałek, 7 września 2026 r., zwiastun ujawnia wydarzenia z późniejszych odcinków 27. sezonu. To właśnie w nim zaprezentowano ujęcia z Grabiny, zdradzając szczegóły uroczystości.

Udostępnione fragmenty ze ślubu wskazują na to, że ceremonia będzie miała kameralny charakter, a lista gości ograniczy się do kilkunastu osób, głównie z otoczenia panny młodej. Zastanawiający jest fakt, że na uroczystości zabraknie jedynego znanego krewnego Adama – jego kuzyna Jakuba Karskiego. Przyczyną takiej sytuacji jest całkowity brak kontaktu pomiędzy mężczyznami.

Ostatnie spotkanie Adama i Jakuba miało miejsce blisko trzy lata temu, kiedy Karski przeniósł się z Gdańska do Warszawy, by objąć stanowisko komendanta policji w Lipnicy. Od tego momentu ścieżki detektywa i policjanta rozeszły się całkowicie, a mężczyźni nie zamienili ze sobą nawet słowa.

W zapowiedzi nowych odcinków „M jak miłość” Adam wyjawi Natalii powody nieobecności Jakuba. Okazuje się, że Karski nie ma bliskich relacji rodzinnych z powodu bolesnej przeszłości. Po stracie rodziców spędził dwa trudne lata w domu dziecka w Józefowie, co było dla niego niezwykle traumatycznym doświadczeniem. Dopiero relacja z Natalią pozwoliła mu uporać się z demonami przeszłości i zapomnieć o trudnym czasie spędzonym w sierocińcu.

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– Jesteście całą moją rodziną... –

Wyzna ukochanej Adam tuż przed ślubem. Mężczyzna pokochał również córkę Natalii, Hanię (Wiktoria Basik), traktując ją jak własne dziecko.

Goście na ślubie Natalki i Adama w nowych odcinkach „M jak miłość”

Wśród weselników na ślubie Natalki i Adama Karskiego w nowym sezonie „M jak miłość” znajdzie się wąskie grono osób. Zaproszenia otrzymają wyłącznie członkowie rodziny panny młodej oraz kilkoro znajomych z komendy policji.

Na uroczystości obecna będzie Hania i babcia Barbara (Teresa Lipowska), a także Marysia (Małgorzata Pieńkowska) z Arturem Rogowskim (Robert Moskwa) i córkami – Basią (Karina Woźniak) oraz Agnes (Amanda Mincewicz). Nie zabraknie również Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) Lisieckich z synem Frankiem (Jarosław Śmigielski), Kisielowej z mężem Robertem Żakiem (Krzysztof Tyniec), a także brata Natalki, Mateusza Mostowiaka (Rafał Kowalski) z towarzyszką Majką (Matylda Giegżno) i przyjacielem Jankiem (Jakub Sirko).

Niestety, na ślubie Natalki i Adama zabraknie jej siostry Uli (Iga Krefft), ojca Marka (Kacper Kuszewski) i macochy Ewy (Dominika Kluźniak).