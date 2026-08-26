Na Wspólnej, odcinek 4269: Basia zostanie porwana po brutalnym ataku! Zacznie się walka z czasem [ZDJĘCIA]

Dramatyczne chwile u Basi z "Na Wspólnej" – atak i porwanie

Ostatnie tygodnie nie były dla Basi z „Na Wspólnej” łatwe. Jej relacja ze Smolnym zawisła na włosku, kiedy zaczęła podejrzewać męża o niewierność z Marceliną. Sytuację dodatkowo skomplikowało wyjście na jaw gigantycznej afery z podrabianymi dyplomami, w którą zamieszany okazał się jej były mąż.

W obliczu narastających problemów, Smolny usiłował nakłonić Marcelinę (w tej roli Agata Załęcka) do wstrzymania publikacji demaskatorskiego artykułu, zdając sobie sprawę z fatalnych reperkusji dla wszystkich zaangażowanych. Przypomnijmy, że w 4256. odcinku sama Basia prosiła Krzysztofa o zatuszowanie sprawy. Niestety, bieg wydarzeń zaczął wymykać się spod kontroli.

Krzysztof szykuje romantyczny wieczór, ale Basia przepada bez wieści

W 4269. odcinku Krzysztof postara się odbudować więź z żoną, organizując odświętną kolację. Wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, a Smolny z utęsknieniem będzie czekał na powrót Basi.

Tymczasem na ulicy rozegra się koszmar. Wracająca do domu Basia padnie ofiarą brutalnego ataku, a niedługo potem zostanie siłą uprowadzona w nieznane. Nieświadomy niczego Krzysztof będzie zachodził w głowę, co zatrzymało jego ukochaną.

Porwanie Basi zbiega się w czasie z aferą dyplomową

Tajemnicze zniknięcie bohaterki wydarzy się w kluczowym momencie śledztwa dziennikarskiego. Kiedy Marcelina będzie wprowadzać ostatnie szlify do demaskatorskiego tekstu autorstwa Smolnego, nie zorientuje się, że jej działaniom bacznie przygląda się Sandra, która w ten sposób pozna szczegóły sprawy fałszywych dyplomów.

Warto wspomnieć, że Sandra od dłuższego czasu (od 4258. odcinka) nabrała podejrzeń co do tajemnic Krzysztofa i Marceliny. Co więcej, była święcie przekonana o ich romansie i w 4253. odcinku usiłowała nawet przedstawić Basi dowody na rzekomą zdradę męża.

Kiedy oglądać 4269. odcinek "Na Wspólnej"? Data i godzina

Emisja 4269. odcinka serialu „Na Wspólnej” zaplanowana jest na wtorek, 1 września 2026 roku. Widzowie TVN będą mogli go obejrzeć o godzinie 20:15. Dla tych, którzy przegapią premierę w telewizji, odcinek będzie również udostępniony w serwisie VOD Player.

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