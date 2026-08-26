Melania Grzesiewicz z "M jak miłość" wzięła ślub. Bajeczna ceremonia na Gibraltarze

Tak wyglądał ślub Melanii Grzesiewicz z "M jak miłość"

Melania Grzesiewicz, którą widzowie pokochali za postać Anity w serialu "M jak miłość", zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. W miniony weekend 35-letnia aktorka wzięła ślub ze swoim narzeczonym Antonim. Gwiazda opublikowała kadry z ceremonii, która miała miejsce w malowniczej scenerii Gibraltaru. W swoim wpisie zaznaczyła również, że przyjmuje nazwisko męża. Choć artystka zazwyczaj strzeże swojej prywatności, tym razem postanowiła podzielić się z fanami tym wyjątkowym momentem.

„Mrs & Mr Otffinowscy 🥂W sobotę 22 sierpnia, na Gibraltarze powiedziałam »Tak« najwspanialszemu człowiekowi na Świecie. Byli przy tym nasi rodzice i rodzeństwo. Kochanie, to zaszczyt móc nazywać się Twoją żoną 🤍Call me Mrs Otffinowska!"🥂

Szybkie tempo organizacji ceremonii mogło stanowić niespodziankę dla wielu osób. Od momentu, gdy Melania Grzesiewicz ogłosiła zaręczyny, upłynęły niecałe cztery miesiące. Pierwszego maja aktorka dumnie prezentowała pierścionek, informując o przyjęciu oświadczyn ukochanego Antoniego. Jak widać, przygotowania do zamążpójścia przebiegły niezwykle sprawnie.

Gwiazdy "M jak miłość" gratulują Melanii Grzesiewicz

Ślubne fotografie Melanii Grzesiewicz wywołały lawinę pozytywnych komentarzy. Pod postem posypały się gratulacje, w tym od jej serialowego partnera, Marcina Bosaka. Radości nie kryli również inni aktorzy znani z produkcji telewizyjnej, tacy jak Katarzyna Cichopek, Dominika Kachlik czy Michalina Sosna. Życzenia młodej parze przekazali też twórcy "M jak miłość".

Czy Anita z "M jak miłość" też stanie na ślubnym kobiercu?

Fani serialu z pewnością zastanawiają się, czy Anita i Kamil z "M jak miłość" pójdą w ślady aktorki. Choć ich relacja trwa już prawie pięć lat, bohaterowie na razie nie planują legalizacji związku. Warto jednak zauważyć, że ich znajomość nabiera tempa, a w ostatnich odcinkach para podjęła decyzję o staraniach o dziecko.

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