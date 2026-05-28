Hotel Paradise. Magda z Hotelu Paradise będzie miała problemy prawne?! Posunęła się za daleko?

Konflikt Magdy i Andrzeja po „Hotelu Paradise” tylko się zaostrza

Jeszcze podczas emisji programu widzowie zauważyli, że relacja Magdy i Andrzeja zaczyna się mocno psuć. Chociaż początkowo uchodzili za jedną z najmocniejszych par sezonu i byli typowani nawet do finału, z czasem między nimi pojawiało się coraz więcej zgrzytów.

Po zakończeniu programu sytuacja zrobiła się jeszcze bardziej napięta. Magda otwarcie zarzucała Andrzejowi nieszczerość i sugerowała, że chłopak miał plan strategicznego dojścia do końca programu. Głośno zrobiło się również po jej wypowiedziach dotyczących byłej partnerki Andrzeja oraz publikowaniu prywatnych wiadomości i screenów rozmów.

Magda ograniczyła aktywność w social mediach

Internauci szybko zauważyli, że Magda nagle ograniczyła swoją widoczność w mediach społecznościowych. To natychmiast wywołało lawinę komentarzy i spekulacji. Jeden z obserwatorów postanowił zapytać o całą sytuację samego Andrzeja.

„Madzię chyba strach obleciał za upublicznianie prywatnej korespondencji, bo aż zniknęła” – padła sugestia na Instagramie uczestnika.

Andrzej postanowił odnieść się do sprawy i jego odpowiedź była bardzo wymowna.

„Nie wiem, nie śledzę, ale wiem, że publiczne oczernianie kogoś w sieci i udostępnianie czyichś rozmów może wiązać się z konsekwencjami prawnymi. Mamy XXI w.”

Andrzej mówi wprost o możliwych konsekwencjach

Na tym jednak się nie skończyło. Uczestnik „Hotelu Paradise” dodał jeszcze jeden komentarz, który wielu obserwatorów odebrało jako wyraźną szpilkę w stronę Magdy.

„W innej sytuacji nie pisałbym tego, ale przy 13 mln. zasięgu to sorry xd”

Na razie Magda nie odniosła się bezpośrednio do sugestii dotyczących możliwych problemów prawnych. Jedno jest jednak pewne – relacja tej dwójki po „Hotelu Paradise” zakończyła się w bardzo złej atmosferze.