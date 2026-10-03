Skradła serca widzów w "Polskich drogach". Nagle wycofała się z branży. Tak dziś wygląda ikona kina

Danuta Kowalska przyszła na świat 19 stycznia 1955 roku w Warszawie. Zanim na dobre zajęła się aktorstwem, postawiła na taniec, a dokładniej balet. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie, którą ukończyła w 1973 roku. Po zakończeniu edukacji dołączyła do Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze", gdzie występowała w latach 1973-1974. Później została modelką i brała udział zarówno w sesjach fotograficznych, jak i pokazach mody. Paradoksalnie, to właśnie dzięki pracy w modelingu została aktorką. Znany reżyser Janusz Morgenstern dostrzegł ją na okładce jednego z pism modowych i zaproponował jej udział w produkcji "S.O.S", gdzie zadebiutowała u boku takich gwiazd, jak chociażby Maja Komorowska, Krzysztof Kolberger, Jan Englert i Roman Wilhelmi. Reżyser później zaangażował ją do roli Jadzi Żychlińskiej w serialu "Polskie drogi", który okazał się jedną z najważniejszych ról w jej karierze. W 1978 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Podczas studiów zadebiutowała także na scenie Teatru Powszechnego w Warszawie, z którym była związana w latach 1978–1992.

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Danuta Kowalska była wielką gwiazdą lat 70. i 80. U szczytu sławy zniknęła z show-biznesu

Danuta Kowalska zagrała w wielu produkcjach telewizyjnych i filmowych. Za rolę Małgosi w filmie z 1978 roku "Wielki podryw" została nagrodzona podczas Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, który wówczas odbywał się w Gdańsku. Widzowie znakomicie pamiętają ją także z kreacji w takich produkcjach, jak "Och, Karol" (1985), "Alternatywy 4" (1983) oraz "07, zgłoś się" (1984). Mimo znakomicie rozwijającej się kariery i wielu propozycji zawodowych, które napływały do Danuty Kowalskiej niemalże zewsząd, postanowiła zakończyć karierę aktorską i rozpoczęła działalność w dziedzinie marketingu, PR i reklamy. W 2011 roku ponownie powróciła na mały ekran i od czasu do czasu grywała role epizodyczne, między innymi w "Klanie", "M jak miłość" czy "Na dobre i na złe". Dokładnie 19 stycznia 2025 Danuta Kowalska skończyła 70 lat. W niedawnej rozmowie z "Dobrym Tygodniem" aktorka wyjawiła, że stara się dbać o swoje zdrowie i samopoczucie, a choć czas płynie nieubłaganie, stara się akceptować zmiany, jakie zachodzą w jej ciele.

Czasu nie zatrzymam, a procesy zachodzące w moim wyglądzie stają się nieubłagane. Dojrzewanie też bywa piękne [...]. Staram się być na bieżąco z ofertą wydarzeń kulturalnych, które wzbogacają mnie duchowo i mentalnie, dużo czytam i otaczam się osobami, które mnie interesują - powiedziała Danuta Kowalska.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda Danuta Kowalska.