Duchowy poprzednik "Stamtąd"

Zanim widzowie trafili do koszmarnego miasteczka w "Stamtąd", miliony fanów na całym świecie śledziły losy rozbitków na tajemniczej wyspie w serialu "Zagubieni" ("Lost"). To absolutny klasyk gatunku "mystery box", gdzie każda odpowiedź rodzi dwa nowe pytania. Za obiema produkcjami stoją zresztą niektórzy z tych samych twórców, co czuć w gęstej atmosferze i sposobie budowania napięcia. Jeśli kochasz powoli odkrywane sekrety i nadprzyrodzone zjawiska, ten serial jest dla Ciebie pozycją obowiązkową.

Gdzie obejrzeć? Disney+

Idealne miasteczko, które jest pułapką

Wyobraź sobie, że trafiasz do idealnego amerykańskiego miasteczka. Piękne domy, zadbane trawniki, a dzieci bezpiecznie bawią się na ulicach. Jest tylko jeden problem – nie możesz go opuścić. Taki właśnie jest punkt wyjścia "Miasteczka Wayward Pines". Główny bohater, agent Secret Service, budzi się w tym miejscu i szybko odkrywa, że każda próba ucieczki kończy się powrotem. Mieszkańcy żyją według surowych zasad, a za ich złamanie grozi publiczna egzekucja. Serial mistrzowsko buduje poczucie osaczenia i paranoi, a tajemnica stojąca za Wayward Pines jest naprawdę szokująca.

Gdzie obejrzeć? Niedostępny na VOD

Gdy mgła przynosi potwory

Co może być bardziej przerażającego niż utknięcie w małym miasteczku? Utknięcie w nim, gdy spowija je gęsta, nieprzenikniona mgła, w której czają się krwiożercze bestie. "Mgła" ("The Mist"), oparta na opowiadaniu Stephena Kinga, to rasowy survival horror. Podobnie jak w "Stamtąd", grupa ocalałych musi nie tylko walczyć z zewnętrznym zagrożeniem, ale także ze sobą nawzajem, gdy strach i desperacja biorą górę.

Gdzie obejrzeć? Niedostępny na VOD

Uwięzieni pod ziemią w gigantycznym silosie

W serialu "Silo" ludzkość schroniła się w ogromnym podziemnym silosie, wierząc, że świat na zewnątrz jest toksyczny i zabójczy. Społeczność żyje według ściśle określonych reguł, które mają ją chronić. Jednak gdy szeryf łamie kardynalną zasadę i wychodzi na zewnątrz, nowa pani szeryf zaczyna odkrywać szokujące sekrety dotyczące ich podziemnego świata. To fascynująca opowieść o tajemnicy, kontroli i poszukiwaniu prawdy, która klimatem przypomina najlepsze momenty "Stamtąd".

Gdzie obejrzeć? Apple TV

Co by było, gdyby zniknęli wszyscy dorośli?

Grupa nastolatków wraca z wycieczki szkolnej i odkrywa, że trafili do idealnej repliki swojego miasta, ale... bez dorosłych. W "The Society" młodzi ludzie muszą stworzyć własne zasady i zbudować nowe społeczeństwo, aby przetrwać. Szybko jednak okazuje się, że nie są sami, a tajemnica ich odizolowania jest znacznie bardziej skomplikowana. Serial stawia intrygujące pytania o naturę władzy, porządku i to, co dzieje się z ludźmi w ekstremalnych warunkach.

Gdzie obejrzeć? Netflix