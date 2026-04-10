Kim jest Dawid z „Rolnik szuka żony 13”?

Dawid ma 30 lat i mieszka w jednym z najpiękniejszych regionów Polski - na Warmii i Mazurach, w otoczeniu jezior i lasów. To właśnie tam prowadzi swoje gospodarstwo. W wieku 21 lat musiał zmierzyć się z ogromną stratą - nagłą śmiercią ojca. To wydarzenie sprawiło, że praktycznie z dnia na dzień przejął prowadzenie gospodarstwa i stał się filarem rodziny. Ta decyzja wymagała ogromnej siły i determinacji. Dziś Dawid zarządza 100 hektarami ziemi, gdzie zajmuje się uprawą kukurydzy oraz hodowlą bydła mlecznego. W pracy wspierają go mama oraz bliski przyjaciel, co pokazuje, jak ważne są dla niego relacje i zaufanie.

Mimo trudnych doświadczeń nie stracił pogody ducha. W wolnym czasie ogląda filmy przyrodnicze, chodzi na ryby, interesuje się piłką nożną i chętnie spotyka się z przyjaciółmi - często przy grach planszowych. Udział w „Rolnik szuka żony 13” to dla niego szansa na znalezienie kobiety, z którą stworzy stabilny, ciepły dom. Szuka partnerki, której będzie mógł dać wsparcie, bezpieczeństwo i prawdziwe uczucie. Dawid podchodzi do życia dojrzale - nie wyklucza relacji z kobietą, która ma dziecko, bo wie, że życie pisze różne scenariusze. W kobietach ceni naturalność, ciepło i optymizm. Przyznaje, że często wystarczy spojrzenie lub uśmiech, by zwróciły jego uwagę. Ma 185 cm wzrostu, dlatego preferuje wysokie partnerki. Najlepiej, jeśli będą w wieku od 25 do 32 lat.

O czym jest „Rolnik szuka żony”?

„Rolnik szuka żony” to jeden z najpopularniejszych programów randkowych w Polsce. Uczestnicy - rolnicy i rolniczki - szukają miłości i osoby, z którą będą mogli dzielić życie, często w realiach pracy na gospodarstwie. Format opiera się na autentycznych historiach i emocjach. Bohaterowie otrzymują listy od zainteresowanych osób, wybierają kandydatów i zapraszają ich do siebie, by sprawdzić, czy między nimi pojawi się prawdziwe uczucie.

Kto prowadzi „Rolnik szuka żony 13”?

Program „Rolnik szuka żony 13” prowadzi Marta Manowska, która od lat towarzyszy uczestnikom w ich drodze do miłości i wspiera ich w najważniejszych momentach.

Kiedy nowe odcinki „Rolnik szuka żony 13”?

Zerowy odcinek „Rolnik szuka żony 13” został wyemitowany 5 kwietnia i już wtedy widzowie mogli poznać uczestników, w tym Dawida. Na kolejne odcinki trzeba jednak chwilę poczekać - pełna emisja programu zaplanowana jest na jesienną ramówkę TVP.

Gdzie oglądać „Rolnik szuka żony 13”?

Program będzie można oglądać na antenie TVP1 oraz online - na platformie TVP VOD. To tam dostępne będą również odcinek zerowy oraz kolejne epizody po ich premierze.