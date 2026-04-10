Kim jest Justyna z „Rolnik szuka żony 13”?

Justyna ma 21 lat i pochodzi z Podkarpacia. Od najmłodszych lat była związana z rolnictwem i doskonale wiedziała, że to właśnie z nim chce związać swoją przyszłość. Dziś nie tylko pomaga w rodzinnym gospodarstwie, ale prowadzi również własną działalność - zajmuje się hodowlą trzody chlewnej. Nie boi się ciężkiej pracy ani wyzwań. Aktywnie uczestniczy w żniwach, obsługuje maszyny rolnicze i świetnie odnajduje się w realiach życia na wsi. Jednocześnie rozwija się także poza gospodarstwem - studiuje elektrotechnikę, co pokazuje jej ambicję i chęć zdobywania wiedzy. Justyna ma wiele pasji. Interesuje się makijażem i lubi wyrażać siebie poprzez styl.

Radio eska: Tak wygląda dom Ani i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony"

Sama określa się jako „mieszankę burzy i spokoju” - z jednej strony energiczna i pewna siebie, z drugiej potrafiąca docenić spokój i bliskość. Bardzo ważną rolę w jej życiu odgrywa rodzina, a szczególnie siostra Ewa, z którą łączy ją silna więź. Mimo młodego wieku Justyna jest gotowa na poważny związek. Udział w „Rolnik szuka żony 13” traktuje jako realną szansę na poznanie kogoś, kto podziela jej wartości. Szukany przez nią partner powinien być konkretny, ambitny i zaradny, ale jednocześnie czuły i empatyczny. Ważne są dla niej szczerość, szacunek i zaangażowanie. Preferuje wysokich brunetów o ciemnych oczach, w wieku od 19 do 30 lat. Jedno jest pewne - nie zaakceptuje palenia papierosów.

O czym jest „Rolnik szuka żony”?

„Rolnik szuka żony” to jeden z najpopularniejszych programów randkowych w Polsce. Uczestnicy - rolnicy i rolniczki - szukają miłości i partnera do życia, często w realiach pracy na gospodarstwie. Format opiera się na autentyczności. Bohaterowie otrzymują listy od widzów, wybierają osoby, które chcą poznać bliżej, a następnie zapraszają je do swoich gospodarstw. Tam rodzą się emocje, relacje i często prawdziwe uczucia.

Kto prowadzi „Rolnik szuka żony 13”?

Program „Rolnik szuka żony 13” prowadzi Marta Manowska, która od lat wspiera uczestników i towarzyszy im w ich drodze do miłości.

Kiedy nowe odcinki „Rolnik szuka żony 13”?

Zerowy odcinek „Rolnik szuka żony 13” został wyemitowany 5 kwietnia i to właśnie wtedy widzowie mogli poznać Justynę oraz pozostałych uczestników. Na kolejne odcinki trzeba jednak poczekać - pełna emisja programu zaplanowana jest na jesienną ramówkę TVP.

Gdzie oglądać „Rolnik szuka żony 13”?

Program będzie można oglądać na antenie TVP1 oraz online na platformie TVP VOD. To tam dostępne będą odcinek zerowy oraz kolejne epizody po ich premierze.