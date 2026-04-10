Kim jest Łukasz z „Rolnik szuka żony 13”?

Łukasz ma 37 lat i mieszka w wyjątkowym miejscu - w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego. To tam od trzech lat prowadzi własne gospodarstwo, w którym zajmuje się hodowlą bydła szkockiego oraz uprawą ekologicznych warzyw. Co ciekawe, z wykształcenia jest informatykiem i z powodzeniem łączy dwie zupełnie różne dziedziny. Nie tylko pracuje w zawodzie, ale też rozwija swoje gospodarstwo w nowoczesnym kierunku - tworzy rozwiązania, które mają usprawnić zarządzanie pracą rolnika i hodowlą zwierząt. Automatyzacja i aplikacje wspierające planowanie to jego sposób na przyszłość rolnictwa. Łukasz od zawsze był aktywny fizycznie. W jego życiu sport odgrywa ogromną rolę - od gier zespołowych, przez snowboard, aż po karate shotokan, w którym odnosił sukcesy. Interesuje się również e-sportem, co pokazuje, jak szerokie ma zainteresowania.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Choć sprawia wrażenie pewnego siebie, jest także romantykiem i marzycielem. Ma za sobą kilka związków, a ostatnie rozstanie było dla niego trudnym doświadczeniem. To właśnie wtedy postanowił poszukać swojego miejsca bliżej natury i skupić się na budowaniu spokojniejszego życia. Dziś udział w „Rolnik szuka żony 13” traktuje jako szansę na odnalezienie partnerki, z którą stworzy dojrzałą relację. Szuka kobiety o dobrym sercu, pozytywnym nastawieniu i wysokiej inteligencji emocjonalnej. Ważne jest dla niego, by dbała o zdrowie, była aktywna, miała poczucie humoru i kochała zwierzęta. Nie oczekuje idealnej przeszłości - najważniejsza jest szczerość. Jeśli chodzi o wiek, najlepiej odnajdzie się w relacji z kobietą między 23. a 37. rokiem życia.

O czym jest „Rolnik szuka żony”?

„Rolnik szuka żony” to jeden z najpopularniejszych programów randkowych w Polsce. W produkcji biorą udział rolnicy i rolniczki, którzy chcą znaleźć miłość i partnera do życia - często w realiach pracy na gospodarstwie. Program opiera się na autentycznych emocjach. Uczestnicy otrzymują listy od widzów, wybierają osoby, które chcą poznać bliżej, a następnie zapraszają je do siebie. To właśnie tam zaczynają się prawdziwe historie.

Kto prowadzi „Rolnik szuka żony 13”?

Program „Rolnik szuka żony 13” prowadzi Marta Manowska, która od lat wspiera uczestników i towarzyszy im w drodze do miłości.

Kiedy nowe odcinki „Rolnik szuka żony 13”?

Zerowy odcinek „Rolnik szuka żony 13” został wyemitowany 5 kwietnia i to wtedy widzowie poznali Łukasza oraz innych uczestników. Na kolejne odcinki trzeba jednak poczekać - pełna emisja programu zaplanowana jest na jesienną ramówkę TVP.

Gdzie oglądać „Rolnik szuka żony 13”?

Program będzie można oglądać na antenie TVP1 oraz online na platformie TVP VOD. Tam dostępne będą odcinek zerowy oraz kolejne epizody po ich premierze.