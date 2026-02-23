"Rycerz Siedmiu Królestw". Kiedy 2. sezon? Mam dobre wieści

"Rycerz Siedmiu Królestw" to wielki powrót świata "Gry o tron" - trzeci z seriali na podstawie książek George'a R. R. Martina okazał się olbrzymim sukcesem, zarówno pod względem komercyjnym, jak i artystycznym. To trzecia największa premiera w dziejach HBO Max (po "Rodzie smoka" i "The Last of Us"), a każdy kolejny odcinek zgarniał coraz wyższe oceny (choć w tym namieszali nieco fani "Breaking Bad" ze swoim review bombingiem, który doprowadził ostatecznie do fandomowej wojny). Przed nami 2. sezon, który ukaże się szybciej niż mogliście przypuszczać.

Dlaczego tak nas kręcą kryminały? Gwiazda "Crossa" ma ciekawą teorię | WYWIAD ESKA

"Rycerz Siedmiu Królestw" - 2. sezon już się kręci. Nowe odcinki trafią do HBO Max zaskakująco szybko

Okazuje się, że "Rycerz Siedmiu Królestw" stanowi powiew świeżości nie tylko dla skostniałego uniwersum "Gry o tron", które od piątego sezonu serialu matki nie radziło sobie wybitnie dobrze. Przygody Dunka (Peter Claffey) i Jaja (Dexter Sol Ansell) to bowiem jeden z tych seriali, które nie będą kazać nam na siebie długo czekać. Podobnie jak "The Pitt", "Rycerz Siedmiu Królestw" wróci z drugim sezonem już w przyszłym roku. Dokładna data premiery nie jest jednak znana, ale raczej śmiało możemy zakładać, że znów będzie to początek roku - w końcu nowe odcinki już się kręcą, a to nie "Ród smoka", by postprodukcja trwała miesiącami.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Rycerz Siedmiu Królestw". Większość obsady nie wróci w 2. sezonie. Oto powód

Nakręcenie 2. sezonu to olbrzymie wyzwanie dla twórcy. Opowiedział nam o przeciwnościach

"Rycerz Siedmiu Królestw" to, w porównaniu z "Rodem smoka", bardzo skromny i przyziemny serial, co przejawia się również w kwestii budżetu. Wynosi on bowiem ok. 6 mln dolarów za odcinek, czyli raptem 30% tego, co poszło na wojnę Czarnych i Zielonych. Przekłada się to oczywiście na skalę przedsięwzięcia i możliwości twórcy. "Wiele decyzji, które podejmujemy, determinowanych jest kwestiami nie tyle kreatywnymi, co budżetowymi" - powiedział nam w wywiadzie Ira Parker tłumacząc, dlaczego w drugim sezonie nie zobaczymy maestera Aemona. Showrunner jest jednak typem człowieka, dla którego szklanka zawsze jest w połowie pełna.

Lubię to, że opowiadamy małe, zamknięte historie. A łatwo jest przedobrzyć, gdy zaczynasz za bardzo rozszerzać tę fabułę. Więc trzymamy się nowelek i tyle - skwitował.

Przy obecnym budżecie nakręcenie drugiego sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw" to jednak karkołomne zadanie. Serial otrzymał takie same nakłady, jak przy poprzedniej serii, a kręcić muszą w nowych, droższych, lokacjach, by móc oddać klimat nowelek. Do tego dochodzi jeszcze inflacja.

PRZECZYTAJ TEŻ: Kto został królem zamiast Baelora? Tłumaczymy dalsze losy Targaryenów

"Rycerz Siedmiu Królestw" - co się wydarzy w 2. sezonie?

Akcja nowych odcinków rozgrywać się będzie na ok. półtora roku po wydarzeniach z poprzednika. Dunk i Jajo zaciągną się na służbę u niejakiego ser Osgreya ze Standfast, który wplącze ich w spór sąsiedzki z "Czerwoną Wdową" - damą Zimnej Fosy, która mimo młodego wieku przeżyła już pięciu mężów. Duncan znów boleśnie przekona się, jak wysoką ceną trzeba zapłacić za honor i rycerskość. W ramach ciekawostki wspomnę, że rzeczona "Czerwona Wdowa", lady Rohanne Webber, lata później poślubiła lorda Casterly Rock i była babcią znanego nam z "Gry o tron" Tywina Lannistera. Drugi sezon "Rycerza Siedmiu Królestw" też będzie liczył sześć odcinków.

PRZECZYTAJ TEŻ: Aktor z "Rycerza Siedmiu Królestw" grał wcześniej w "Grze o tron". Mógł wam jednak umknąć

Liczne wycieczki do Westeros - po "Rycerzu Siedmiu Królestw" czas na "Ród smoka" i "Obłąkanego króla"

Gwoli przypomnienia - nie samym "Rycerzem Siedmiu Królestw" człowiek żyje. Zanim ponownie spotkamy Dunka i Jaja, czeka nas trzeci sezon "Rodu smoka", który zadebiutuje już w czerwcu i zapowiada się zaskakująco dobrze. Latem zadebiutuje zaś sztuka teatralna "Gra o tron: Obłąkany król" opowiadająca o niesławnym turnieju w Harrenhal, który stanowił swoiste preludium do słynnej Rebelii Roberta Baratheona. To naprawdę świetny czas, by być fanem "Gry o tron" i twórczości George'a R. R. Martina.