"Na sygnale", odcinek 851: Wuj Dobromira jest jego ojcem? Dobromir odkryje, że mają wspólną wadę genetyczną

Ostatni odcinek „Na sygnale” dostarczył widzom solidnej dawki emocji, mieszając dramatyczne interwencje medyczne z osobistymi intrygami bohaterów. Zespół doktora Góry stanął przed trudnym wyzwaniem, ratując chłopca z poważnym urazem mózgu po wypadku na rowerze. Dramatyzmu całej sytuacji dodał fakt, że Romek uświadomił sobie, iż mógł podać małemu pacjentowi niewłaściwy lek. W tle prywatnych rozgrywek Sylwia, na zlecenie Alka, podjęła próbę uwiedzenia Nowego, podczas gdy Wiktor próbował scalić ekipę po aferze z Kotarbą, organizując wieczór na kręgielni. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnym epizodzie?

"Na sygnale" odc. 851 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku zespół Alka i Romka zmierzy się z niezwykle trudnym przypadkiem mężczyzny w stanie psychozy, który jest przekonany, że urodzi hybrydę człowieka i obcego. Pacjent, cierpiący na poważne zapalenie płuc, dodatkowo zadał sobie liczne rany nożem, co znacznie komplikuje interwencję ratowników. W międzyczasie Karolina, odpowiadając na wezwanie dotyczące przemocy domowej, ponownie poprosi o wsparcie Annę. Doktor Reiter szybko zorientuje się, że sprawa jest bardziej złożona, niż się wydaje, i zacznie kwestionować, kto w tej relacji jest prawdziwą ofiarą. Co więcej, Dobromir przypadkowo spotka w szpitalu swojego wuja Piaseckiego i odkryje, że mają wspólną wadę genetyczną, co na nowo rozbudzi jego podejrzenia dotyczące biologicznego ojcostwa.

"Na sygnale" odc. 851 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu medycznego z niecierpliwością wyczekują na kolejne emocjonujące interwencje i zwroty akcji w życiu ratowników. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle intrygująco, serwując widzom mieszankę medycznych zagadek i osobistych dramatów głównych bohaterów. Warto już teraz zarezerwować sobie czas na seans, by nie przegapić ani chwili z tej pełnej napięcia historii. Premierową emisję 851. odcinka "Na sygnale" zaplanowano na poniedziałek, 2 marca 2026 roku, o godzinie 21:55 na kanale TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

„Na sygnale” to serial, który od lat trzyma widzów w napięciu, prezentując codzienną pracę i wyzwania stojące przed zespołem ratowników medycznych. Każdy odcinek to nowa, poruszająca historia, w której walka o życie i zdrowie przeplata się z osobistymi dramatami bohaterów. Produkcja doskonale ukazuje, jak w ekstremalnych warunkach podejmowane są decyzje ważące na ludzkim losie, dostarczając zarówno adrenaliny, jak i wzruszeń. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Wojciech Kulinski (jako doktor Wiktor Banach)

Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)

Kamil Wodka (jako Gabriel Msciwój Nowak "Nowy")

Tomasz Piatkowski (jako doktor Artur Gora)

Anna Wysocka-Jaworska (jako Barbara Wszolek)