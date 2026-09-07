Streszczenie M jak miłość

Streszczenie nowych odcinków "M jak miłość" po wakacjach 2026

Telewizyjna premiera kultowej produkcji zaplanowana jest na 7 września, jednak zawiłości jesiennej fabuły można poznać nieco wcześniej. Pierwszy epizod o numerze 1937 stanowi bezpośrednie przedłużenie dramatycznych wydarzeń wokół Artura Rogowskiego, granego przez Roberta Moskwę, a także przeżywającej ogromny stres Marysi. Niewątpliwie to konsekwencje niewierności szanowanego lekarza zdominują nadchodzącą serię. Wątek poważnego kryzysu małżeńskiego przyciągnie uwagę widzów, choć twórcy przygotowali również sporo emocjonujących niespodzianek dla pozostałych bohaterów formatu.

Ważnym momentem będzie ceremonia ślubu Natalki, czyli Dominiki Sucheckiej, z Adamem Karskim, odgrywanym przez Patryka Szwichtenberga, co mocno rozczaruje Mikołaja Lipińskiego, granego przez Mateusza Kościukiewicza. Nestorka rodu Barbara Mostowiak tradycyjnie pospieszy z dobrą radą dla członków rodziny. Pomoc otrzyma od niej Mateusz. Chłopak ostatecznie porzuci Bognę ponieważ dziewczyna uświadomi sobie niegasnące uczucie żołnierza względem dawnej ukochanej Majki. Równolegle atmosfera w samej Grabinie zgęstnieje w wyniku małżeńskiego skandalu. Agnes doskonale zdaje sobie sprawę z potajemnych spotkań jej ojca z Joanną. Oszukiwana Marysia zdecyduje się na wyjazd z rodzinnych stron, gdzie zupełnie niespodziewanie spotka kogoś interesującego.

Równie dynamiczny rozwój wypadków czeka mieszkańców stolicy. Poważny niepokój u Zduńskich wywoła niepokojąca diagnoza medyczna Kingi, borykającej się z nowo wykrytym guzkiem piersi. Katarzyna Cichopek i jej ekranowy mąż znajdą oparcie wśród najbliższego otoczenia, a szczególnie u małżeństwa Budzyńskich. Równocześnie prawnicy będą intensywnie pomagać nękanej Paulinie. Po długich staraniach ostatecznie zapadnie wyczekiwane rozstrzygnięcie w procesie Jabłońskiego. Spokój Magdy, czyli Anny Muchy, oraz Andrzeja, granego przez Krystiana Wieczorka, zakłóci z kolei głośne zakończenie związku Adama Wernera. Mecenas rozstanie się z Sylwią, w którą wciela się Hanna Turnau. Dodatkowo w kraju ponownie zamelduje się Julia Malicka, grana przez Martę Chodorowską, co przyniesie kolejne komplikacje.

Poważne trzęsienie ziemi dotknie również rodzinę Chodakowskich. Zszokowany niecodziennymi ofertami Marcin, definitywnie zrezygnuje z posady u Elżbiety Domańskiej. Bohaterka Katarzyny Dąbrowskiej nie da jednak za wygraną i wkrótce wykorzysta sprytnie sfałszowany dowód na rzekomą niewierność. Dramatycznie skomplikuje się także codzienność Olka, w którego wciela się Maurycy Popiel. Znany ortopeda wda się w publiczną szamotaninę z Sowińskim, po czym spędzi samotny wieczór w lokalnych pubach. Niestety brak żelaznego potwierdzenia miejsca pobytu odegra fatalną rolę, ponieważ w tym samym czasie przełożony kliniki zginie z rąk opętanego zazdrością Mariusza. Olek nagle stanie się postacią o niezwykle podejrzanym statusie w tej kryminalnej intrydze.

Przełomowe informacje dotrą najpewniej do Jakuba, w którego wciela się Krzysztof Kwiatkowski. Mężczyzna może odkryć pilnie strzeżoną prawdę o swoim ojcostwie względem dziecka Kasi, odgrywanej przez Paulina Lasotę. Pomimo tych potencjalnych rewelacji z przeszłości, popularny śledczy postanowi zaangażować swój czas w budowanie relacji z Martyną. Bohaterka Magdaleny Turczeniewicz z pewnością zagości na dłużej w codzienności detektywa.

Scenarzyści zaplanowali też sporo wyzwań dla samotnie wychowującego dziecko Pawła, w którego rolę wciela się Rafał Mroczek. Mężczyzna rozpocznie otwarte przesłuchania dla opiekunek do małego Antosia, a jego dotychczasowa więź z Agnes wyraźnie osłabnie. Zduński spędzi ten czas na ciągłych podróżach z dużej aglomeracji do prowincjonalnej Grabiny. Jego głównym celem stanie się uregulowanie skomplikowanych spraw osobistych oraz pomoc głęboko zranionej Marysi po wyjściu na jaw zdrady. Pozostaje jednak otwartą kwestią, czy znajomy krajobraz rodzinnej miejscowości nie przyniesie mu wkrótce zupełnie niespodziewanego, głębokiego uczucia.

Świeże epizody ulubionej telenoweli Polaków zaoferują nie tylko domykanie dotychczasowych spraw. Obsada wzbogaci się o zupełnie nowe postacie, co przełoży się na nieoczekiwane zmiany biegu akcji. Marcin Kwaśny zadebiutuje jako Jerzy i najprawdopodobniej mocno namiesza w uczuciowym świecie Marysi. Ponadto w produkcji zobaczymy wojskowego Jamesa, w którego wcieli się Benjamin Diamoutene. Spokojne życie w słynnej wiosce zakłóci bohaterka kreowana przez doświadczoną aktorkę Katarzynę Chrzanowską. Fani produkcji ucieszą się również z hucznych powrotów na plan takich gwiazd jak dawno niewidziana Agnieszka Fitkau-Perepeczko oraz Steffen Möller.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Joanna zmierzy się z Marysią! Tragiczny wypadek w Grabinie