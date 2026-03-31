"Rolnik szuka żony 13" - odcinek 0. Kiedy emisja? Czy będzie w Wielkanoc 2026?

"Rolnik szuka żony" powraca z 13. edycją

"Rolnik szuka żony" to format, który od lat cieszy się ogromną sympatią widzów w Polsce. Uczestnicy programu to osoby prowadzące nowoczesne gospodarstwa rolne. Dysponują własnym domem, ziemią, sprzętem, korzystają z nowoczesnych technologii i mają stabilne źródło utrzymania. Nie brakuje im także przestrzeni na realizację hobby i codzienne pasje. Mimo to w ich życiu wciąż pozostaje pustka. Szukają partnerki, z którą mogliby dzielić codzienność, zarówno w chwilach radości, jak i trudniejszych momentach. Bohaterami programu są współcześni polscy rolnicy, którzy nadal nie odnaleźli swojej drugiej połówki. Kto w 13. edycji spróbuje znaleźć miłość przed kamerami? Odpowiedź poznamy w specjalnym odcinku 0. Czy podobnie jak w poprzednich latach zostanie wyemitowany w okresie świąt wielkanocnych? Kiedy dokładnie zostanie pokazany? O której godzinie rozpocznie się emisja? Czy będzie powtórka?

"Rolnik szuka żony 13" - kiedy odcinek 0?

Odcinek zero zawsze rozpoczyna nową edycję programu "Rolnik szuka żony". Wtedy widzowie poznają rolników, którzy będą przyjmować listy od kandydatek do zdobycia ich serca. Ci, którzy dostaną najwięcej listów, zakwalifikują się do edycji. Kiedy ich poznamy? Podobnie jak w poprzednich sezonach specjalny odcinek zostanie wyemitowany w Wielkanoc, 5.04.2026, o godzinie 21:25 w TVP1.

Rolnik szuka żony 2024 - odcinek 0. Powtórka

Dla tych, którzy w Niedzielę Wielkanocną nie będą mogli obejrzeć zerowego odcinka, mamy dobre informacje. Wielkanocny odcinek zostanie pokazany również w Poniedziałek Wielkanocny, czyli 6.04.2026. Emisja powtórkowa o godzinie 17:35, również w TVP1.