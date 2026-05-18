"Klan": streszczenie odcinka 4722

W ostatnim odcinku serialu "Klan" sporo namieszały niespodziewane wizyty oraz wakacyjne plany, które na moment wybiły domowników z ich codziennego rytmu. Bogna poruszyła temat wspólnego wypoczynku i zasugerowała mężowi, że nadszedł najwyższy czas na poważną rozmowę z szefem o należnej mu podwyżce. Tymczasem chwile sam na sam Pawełka i Toli w domu Lubiczów przerwał nagłym najściem ojciec dziewczyny, którego dociekliwe śledztwo zmusiło chłopaka do błyskawicznego wybrnięcia z krępującej sytuacji. Piotr Rafalski musiał natomiast zmierzyć się z rezygnacją pacjenta, a zgubiony przez mężczyznę spray pozwolił terapeucie w końcu zidentyfikować sprawcę wcześniejszych zniszczeń gabinetu oraz samochodu. Jerzy starał się wspierać przygnębioną Mariolę po wyjeździe Oskara, gdy nagle Krzysztof i Lutka zaproponowali mu wspólny wyjazd do słonecznych Włoch. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku tej rodzinnej sagi?

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

"Klan" odc. 4722 - streszczenie

Skoczek nieustannie instruuje Tolę, gdyż brakuje mu zaufania do młodego Lubicza. Dziewczyna ma dość tej sytuacji i żali się koleżance ze studiów na to, jak bardzo nadopiekuńczy potrafi być jej ojciec. Tymczasem Jerzy przyznaje Renacie, że coraz trudniej znosi on brak towarzystwa i czuje się samotny w swoich czterech ścianach. Aby uniknąć powrotu do pustego mieszkania, postanawia po południu odwiedzić Pawła i Wigę w ich domu. W tym samym czasie Leopold dzieli się z Ulą swoimi obawami dotyczącymi Kornela i Ostrej, sugerując, że ich rzekomo udawany romans może być jednak prawdą. W restauracji Rosso niespodziewanie pojawia się Daniel, co skłania Monikę do refleksji nad tym, dlaczego mężczyzna przyjechał bez Kai. Po powrocie do domu matka zastaje go przy grze na konsoli i po stanowczym żądaniu wyjaśnień dowiaduje się, że syn potrzebuje odpoczynku od nastrojów ciężarnej partnerki. Próba namówienia go do powrotu kończy się głośną awanturą.

"Klan" odc. 4722 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu odbiorców z pewnością nie chce przegapić najnowszych wydarzeń z życia rodu Lubiczów. Serial jest emitowany regularnie, co pozwala na bieżąco śledzić wszystkie skomplikowane wątki i rodzinne dylematy bohaterów. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby zasiąść przed telewizorem i poznać dalsze losy Moniki oraz jej syna. Premiera tego konkretnego epizodu została zaplanowana na poniedziałek. "Klan" odc. 4722 zostanie wyemitowany 25 maja 2026 o godzinie 18:00 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwa legenda polskiej telewizji, która od lat przyciąga przed ekrany całe pokolenia. Opowieść o losach klanu Lubiczów stała się bliska wielu osobom, bo porusza tematy, z którymi każdy z nas mierzy się na co dzień. Dzięki stabilnej umowie produkcyjnej wiadomo już, że ta historia będzie kontynuowana co najmniej do połowy 2027 roku. Przez ponad dwie dekady serial przeszedł wiele zmian, ale wciąż opiera się na sprawdzonych i lubianych przez wszystkich postaciach. W produkcji występuje szerokie grono znanych aktorów, a w obsadzie pojawiają się między innymi:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)