"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1431

Ostatnio w serialu "Policjantki i Policjanci" zrobiło się wyjątkowo tajemniczo, a funkcjonariusze stanęli przed zadaniem, które początkowo brzmiało wręcz nieprawdopodobnie. Marek i Daria zajęli się zgłoszeniem Krystyny Kopeć, według której jej mąż, Marian, został porwany przez UFO. Prawda okazała się jednak znacznie bardziej przyziemna, gdyż mężczyzna był ścigany za wyłudzenia i właśnie w dniu rzekomego zniknięcia miał stawić się na przesłuchanie. Choć technicy nie znaleźli na miejscu żadnych śladów walki ani obecności pojazdów, a sąsiedzi nic nie widzieli, żona Mariana zdążyła jeszcze złożyć oficjalną skargę na interweniujący patrol. Podczas gdy mundurowi próbowali rozwikłać, czy to zaginięcie to jedynie sprytna mistyfikacja i ucieczka, Jacek przekazał dobrą informację dotyczącą Witackiego. Przekonajmy się zatem, co tym razem przygotował los dla mundurowych z wrocławskiej komendy.

Zagraniczne role Piotra Adamczyka. Nie tylko Marvel!| To się kręci

"Policjantki i Policjanci" odc. 1431 - streszczenie

Miłosz i Emilia rozpoczynają kolejny wspólny dyżur na wrocławskich ulicach. Poranek dla Górala zaczyna się od niepokojącego zdarzenia, jakim jest odbiór paczki skierowanej do małej Nadziei. Policjant od razu zaczyna podejrzewać, że ktoś może mieć złe zamiary wobec dziewczynki i próbuje ją zastraszyć. W trakcie służby funkcjonariusze otrzymują wezwanie do dziesięcioletniego Antka, który znajduje się pod wpływem środków odurzających po udziale w ryzykownym wyzwaniu z internetu. Ślady w tej sprawie prowadzą mundurowych bezpośrednio do jednego z popularnych patostreamerów. Podczas prowadzonego śledztwa na jaw wychodzą dodatkowo bardzo trudne i skomplikowane tajemnice dotyczące sytuacji panującej w domu chłopca.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1431 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy wrocławskich funkcjonariuszy można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej, gdzie każdy epizod przynosi nowe wyzwania kryminalne. Serial cieszy się niesłabnącą popularnością, a widzowie chętnie wracają do spraw prowadzonych przez znane patrole. Warto przygotować się na premierę kolejnej części opowieści o pracy policji w stolicy Dolnego Śląska. Ten konkretny odcinek zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku na kanale TV4 o godzinie 19:00.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i policjanci" to produkcja, która od lat pokazuje kulisy pracy wrocławskiej komendy, skupiając się na losach dwóch wybranych patroli. W każdym odcinku możecie liczyć na dawkę akcji związanej z interwencjami, ale też na rozwinięcie wątków osobistych bohaterów, które bywają równie skomplikowane co policyjne dochodzenia. Funkcjonariusze muszą na co dzień mierzyć się z trudnymi wyzwaniami zawodowymi, próbując jednocześnie ułożyć sobie życie prywatne poza murami komisariatu. To świetna propozycja dla każdego, kto lubi historie o ludziach oddanych służbie, ale borykających się z normalnymi, ludzkimi problemami. W serialu występują:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)