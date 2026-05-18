"Gliniarze": streszczenie odcinka 1211

Ostatnie wydarzenia w serialu "Gliniarze" udowodniły, że huczne świętowanie może zakończyć się tragicznie i wymagać natychmiastowej interwencji śledczych. Cała sprawa rozpoczęła się w domu weselnym, gdzie kelnerka odnalazła nad ranem rannego świadka pana młodego. Adam Bogusz oraz Olga Lipska starali się odtworzyć przebieg minionej nocy, próbując ustalić sprawców brutalnego pobicia. Sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana po odkryciu kradzieży kopert z pieniędzmi z pokoju nowożeńców, co zmusiło policjantów do szukania powiązań między tymi zdarzeniami. Dodatkowo rodzina młodej pary ujawniła szereg szokujących informacji rzucających nowe światło na kulisy wesela. Pora zatem sprawdzić, jakie kolejne wyzwania czekają na funkcjonariuszy w ich codziennej służbie.

"Gliniarze" odc. 1211 - streszczenie

Natalia i Kuba otrzymują wezwanie do hotelowego patio, gdzie doszło do dotkliwego pobicia recepcjonistki. W toku śledztwa detektywi dowiadują się, że była partnerka ofiary zajmuje się sportami walki i już wcześniej przejawiała skłonności do agresji. Szybko jednak wychodzi na jaw, że podłoże tej sprawy jest znacznie bardziej zawiłe, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Policjanci starają się zrozumieć, co dokładnie łączyło pobitą kobietę z jednym z mężczyzn, który regularnie wynajmuje pokój w tym hotelu. Sytuację komplikuje dodatkowo postawa nowego aspiranta Maćka, którego nieodpowiedzialne zachowanie w trakcie działań operacyjnych sprowadza śmiertelne zagrożenie na jego współpracowników. Cały zespół musi teraz naprawiać błędy nowicjusza, jednocześnie próbując schwytać prawdziwego sprawcę napaści.

"Gliniarze" odc. 1211 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak zakończy się dochodzenie w sprawie hotelowego pobicia i jakie konsekwencje poniesie nieuważny aspirant, warto zarezerwować sobie czas w popołudniowym grafiku. Produkcja od dłuższego czasu utrzymuje stałe miejsce w ramówce i cieszy się dużym zainteresowaniem osób szukających mocnych opowieści kryminalnych. Epizod ten nie zmienia pory emisji, więc bez problemu znajdziecie go w swoim odbiorniku. Najnowszy odcinek "Gliniarzy" o numerze 1211 będzie można obejrzeć 25 maja 2026 o godzinie 17:00 na antenie stacji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial od lat pokazuje nam, jak wygląda bezkompromisowa praca policji w samym sercu stolicy. Każdy dzień przynosi detektywom nowe wyzwania, od mrocznych zagadek po dynamiczne interwencje w niebezpiecznych dzielnicach Warszawy. Twórcy dbają o to, by każda sprawa była inna, dzięki czemu trudno narzekać na nudę podczas śledzenia kolejnych dochodzeń. Postacie są bardzo wyraziste, a ich zmagania z przestępczym światem sprawiają, że chętnie wraca się do tego tytułu każdego popołudnia. W serialu występują:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)