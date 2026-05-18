"Uroczysko": streszczenie odcinka 257

W ostatnim czasie w serialu "Uroczysko" spokojna atmosfera malowniczej miejscowości została gwałtownie przerwana przez makabryczne odkrycie. Wszystko zaczęło się w momencie, gdy Rosińska natknęła się w zaroślach na ciało młodej kobiety, której liczne obrażenia początkowo sugerowały brutalną zbrodnię popełnioną w afekcie. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała jednak, że sam uraz głowy nie przesądził o śmierci, a w rękawie ofiary tkwił niewielki metalowy przedmiot. Wątek śledczy skomplikował dodatkowo coraz bardziej prawdopodobny romans śpiewaczki z dyrygentem Szczepańskim, natomiast Filip spotkał na swojej drodze męża Olszewskiej. Nieco łagodniejszy klimat zapanował na plebanii, gdzie pojawiła się mała Madzia i błyskawicznie skradła serce Edwarda. Wszystko wskazuje na to, że sprawa tajemniczej zbrodni ma znacznie głębsze dno, niż mogło się początkowo wydawać.

"Uroczysko" odc. 257 - streszczenie

W tym odcinku policjanci z miasteczka podejmują się nietypowego zadania jako konsultanci na planie filmowym dotyczącym dawnej zbrodni. Produkcja skupia się na tragicznym losie Malwiny Loski, która przed laty została uduszona we własnym mieszkaniu. Choć wówczas przyjęto, że motywem był rabunek, śledczy szybko dostrzegają poważne uchybienia w przeprowadzonym dawniej dochodzeniu. Zuza decyduje się na ponowne przeanalizowanie dowodów i przesłuchuje osoby z najbliższego otoczenia ofiary, natomiast Filip natrafia na ślad, który został wcześniej zignorowany. Sytuacja zagęszcza się, gdy komisarz otrzymuje anonimową wiadomość, a reżyser filmu dzieli się z Olkiem swoimi obawami dotyczącymi realizacji projektu. Cały czas niewyjaśniona pozostaje także kwestia tego, co stało się z małą Madzią.

"Uroczysko" odc. 257 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial przyzwyczaił już wszystkich do regularnych emisji nowych historii, które skupiają na sobie uwagę w każdym tygodniu. Telewizja przygotowała kolejną dawkę zagadek kryminalnych prezentowanych w stałym paśmie wieczornym. Warto zarezerwować sobie czas, aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy funkcjonariuszy z lokalnego komisariatu. Najnowsze wydarzenia z ich życia będzie można zobaczyć na małym ekranie już za kilka dni. Premierowa emisja 257. odcinka odbędzie się 25 maja 2026 roku o godzinie 20:00 na antenie kanału TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

Produkcja zabiera nas do malowniczego, turystycznego Uroczyska, gdzie sielska atmosfera jest tylko przykrywką dla licznych, mrocznych tajemnic. Główni bohaterowie, Agata i Filip, to policjanci o skrajnie różnych osobowościach, którzy mimo różnic potrafią stworzyć zgrany i skuteczny zespół śledczy. Serial sprawnie łączy wątki kryminalne z codziennymi perypetiami personelu komendy, a każda sprawa zazwyczaj znajduje swój finał w dwóch następujących po sobie odcinkach. W produkcji występują:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)