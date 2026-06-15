"Ród smoka" przebił "Grę o tron". Ale do światowego rekordu mu daleko

"Ród smoka" wraca z trzecim sezonem, a pierwszy odcinek to nie lada wydarzenie. Zobaczymy bowiem słynną Bitwę w Gardzieli, czyli jedno z największych morskich starć w dziejach krainy Westeros. HBO ujawniło kulisy i okazało się, że ekipa pobiła kolejny rekord, wyprzedzając "Grę o tron".

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"Ród smoka" i płonący kaskaderzy. Padł kolejny rekord

HBO nie bawi się w półśrodki, jeśli chodzi o sceny batalistyczne w uniwersum "Gry o tron" i tak oto na planie pierwszego odcinka trzeciego sezonu "Rodu smoka" zameldowało się łącznie 15 tys. statystów. Przy realizacji Bitwy w Gardzieli wykorzystano 3,5 tys. rekwizytów oraz zużyto 3 miliony litrów wody, 200 ton stali i 25 ton propanu. Co więcej, w jednym ujęciu podpalono 23 kaskaderów, co jest rekordem w świecie seriali.

Ten sezon wymagał dużego wysiłku. Potrzebowaliśmy 20 kaskaderów, a [uznaliśmy, że - przyp. red.] gdybyśmy dodali do tego jeszcze tylko trzech, pobilibyśmy rekord świata - powiedział w zakulisowym materiale nagrodzony statuetką Emmy koordynator kaskaderów Rowley Irlam.

Poprzedni rekord 20 kaskaderów podpalonych w tym samym momencie należał do "Gry o tron", a konkretniej czwartego odcinka siódmego sezonu, gdy Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) na plecach Drogona zaatakowała armię Lannisterów. Mówimy tu jednak wyłącznie o gruncie serialowym - rekord Guinnessa to bowiem 32 kaskaderów. Został on ustanowiony przez Paradigm Shift Special Effects na Wielkiej Paradzie w Kapsztadzie w styczniu 2018 roku.

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"Ród smoka" - kiedy pierwszy odcinek 3. sezonu trafi do HBO Max?

Trzeci sezon "Rodu smoka" wystartuje w poniedziałek 22 czerwca i będzie liczył osiem odcinków. W rolach głównych powracają Emma D'Arcy jako królowa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith jako Daemon Targaryen, Tom Glynn-Carney jako król Aegon II Targaryen, Olivia Cooke jako królowa wdowa Alicent Hightower oraz Ewan Mitchell jako książę Aemond Targaryen, a na ekranie partnerują im m.in. Steve Toussaint jako Corlys Velaryon, Rhys Ifans jako ser Otto Hightower, Fabien Frankel jako ser Criston Cole, Sonoya Mizuno jako Mysaria oraz Harry Collett jako książę Jacaerys Velaryon.