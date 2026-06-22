"Ród smoka". Aktor grający Aemonda komentuje obrzydliwą scenę z 1. odcinka. "Ma bardzo wypaczone postrzeganie miłości"

Trzeci sezon "Rodu smoka" ruszył i zbiera wyśmienite recenzje (w mojej opinii w pełni zasłużenie), a pierwszy odcinek to prawdziwa emocjonalna bomba. W poniższym wywiadzie omawiać będziemy konkretny element fabuły, zatem czytacie na własną odpowiedzialność.

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"Ród smoka" - Ewan Mitchell o pocałunku Aemonda i Alicent

Nie od dziś wiadomo, że dzieci Alicent Hightower (Olivia Cooke) i Viserysa Targaryena (Paddy Considine) dalekie są od normalności. Aemond, poniżany przez rówieśników, ignorowany przez ojca i niedokochany przez własną oziębłą matkę, wyrósł na chodzącą maszynę do zabijania i zdaje się nie posiadać normalnych ludzkich odruchów. To nie do końca prawda, na co w naszej rozmowie uwagę zwrócił grający go Ewan Mitchell. Zdaniem aktora Jednookiemu Zabójcy Krewnych daleko do socjopatii, gdyż posiada wyższe uczucia - ale zwyczajnie ich nie rozumie. I stąd właśnie wzięła się ta... niepokojąca, nawet jak na standardy rodu Targaryenów, scena pocałunku z Alicent z pierwszego odcinka trzeciego sezonu.

Ma w sobie coś z kompleksu Edypa. Ale jest to też kwestia tego, że Aemond zawsze był niedokochanym dzieckiem, a takie dzieci potrafią dokonywać okrutnych rzeczy, byle tylko zyskać odrobinę atencji. On ma bardzo wypaczone postrzeganie miłości i nie ma pojęcia, jak ją okazywać. To jedna z najbardziej obleśnych i niepokojących scen, jakie widzieliśmy w tym serialu. Do tego jest tak boleśnie długa, a reakcja Liv [Olivii Cooke, aktorki grającej Alicent - przyp. red.] jest po prostu mistrzowska. Doskonale pokazała, jak niekomfortowe było to... zajście - przyznał Ewan Mitchell.

Alicent nie jest pierwszą dojrzałą przedstawicielką płci pięknej, z którą Aemond poszukuje bliższej relacji o nieprzyzwoitym charakterze. W drugim sezonie widzieliśmy go w objęciach starszej kurtyzany, a Ewan Mitchell zauważa, że nawet jego więź z Vhagar ma dość... niepokojące zabarwienie.

Jest próżny i narcystyczny, więc stale poszukuje tego, czego mu wewnętrznie brakuje. Nie mógł zaspokoić tej żądzy z madame [kurtyzaną z drugiego sezonu], bo został upokorzony. Vhagar, choć też jest dużo starsza, jest smoczycą, więc z nią również nie znajdzie tego... ujścia. Teraz więc z Alicent naciska na coś, co - mam szczerą nadzieję - nigdy nie dojdzie do skutku - skwitował aktor w rozmowie z dziennikarzami, w której miałam przyjemność uczestniczyć.

Autor: Ollie Upton/HBO/ Materiały prasowe

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"Ród smoka" - obsada 3. sezonu

Trzeci sezon "Rodu smoka" wystartował w poniedziałek 22 czerwca i będzie liczył osiem odcinków. W rolach głównych powracają Emma D'Arcy jako królowa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith jako Daemon Targaryen, Tom Glynn-Carney jako król Aegon II Targaryen, Olivia Cooke jako królowa wdowa Alicent Hightower oraz Ewan Mitchell jako książę Aemond Targaryen, a na ekranie partnerują im m.in. Steve Toussaint jako Corlys Velaryon, Rhys Ifans jako ser Otto Hightower, Fabien Frankel jako ser Criston Cole, Sonoya Mizuno jako Mysaria oraz Harry Collett jako książę Jacaerys Velaryon.

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