Rewolucja w "Na Wspólnej". Zmiana czołówki i losy baru Ziębów po śmierci Marii

Bar Ziębów w "Na Wspólnej" zmienia nazwę na cześć zmarłej Marii

Jesienna odsłona "Na Wspólnej" to początek świeżego etapu, który zwiastuje zaktualizowana czołówka. Widzowie zobaczą odmienione przestrzenie osiedla, nowe miejsca spotkań dla postaci i przede wszystkim odnowiony lokal Ziębów, który dostaje kolejną szansę po pożegnaniu Marii. Popularny "Bar u Marii" będzie kontynuował działalność dzięki uporowi Włodka oraz pomocy nowej bohaterki – Doroty Zakrzewskiej, w którą wciela się Edyta Jungowska.

We wrześniowych epizodach serialu Włodek opadnie z sił, zastanawiając się nad sensem prowadzenia gastronomii. Na szczęście Dorota, którą spotkał w najtrudniejszych chwilach swojego życia (jeszcze przed śmiercią żony), zmotywuje go do działania. Kobieta uzmysłowi mu, że dziedzictwo ukochanej małżonki zasługuje na przetrwanie. Ich wspólna praca zaowocuje odrodzeniem interesu, który otrzyma nową szyld – "Sekrety Marii". W zespole pojawi się też uzdolniona mistrzyni wypieków Elena. Razem z tymi nowymi znajomościami w codzienności Włodka obok nadziei zjawią się też dawne sekrety i zmartwienia.

Nowe lokale na dachu osiedla w nowej czołówce "Na Wspólnej"

Zmiany wprowadzane z początkiem jesieni, które odzwierciedla otwierająca sekwencja, dotyczą też lokalizacji nagrań. Na osiedlu udostępniony zostanie dach, na którym Ilona Zdybicka, Bożydar Klusek i Adrian Baliszewski planują stworzyć nowoczesne "Bistro Wspólna". Świat bohaterów serialu będzie się od tej pory skupiał wokół trzech głównych stref kulinarnych: znanego już odmienionego miejsca "Sekrety Marii", stoiska z kebabem oraz ekskluzywnego "Bistra Wspólna".

Brak piosenki Krzysztofa Krawczyka. Nowa muzyka w czołówce "Na Wspólnej"

Legendarny utwór Krzysztofa Krawczyka, towarzyszący fanom produkcji od blisko ćwierć wieku, został zastąpiony. Twórcy zaprezentowali widzom stacji TVN zupełnie nową kompozycję dźwiękową, stworzoną z myślą o otwarciu kolejnego rozdziału w losach mieszkańców osiedla. Co ciekawe, pozostawiono jednak charakterystyczny dla produkcji główny motyw muzyczny, rozpoznawany od dawna przez odbiorców. Za nowe brzmienie oprawy odpowiada znany producent i muzyk – L.U.C.

Burza w komentarzach. Internauci podzieleni po premierze nowej czołówki "Na Wspólnej"

Po emisji nowej czołówki, na profilu facebookowym "Na Wspólnej" (14 września 2026 r.) błyskawicznie zaroiło się od wpisów. Reakcje fanów okazały się skrajne. Część komentatorów uważa, że pozbycie się utworu zmarłego artysty było ogromnym błędem i "strzałem w kolano". Z kolei inni chwalą unowocześnioną szatę graficzną, traktując ją jako obiecujący wstęp do intrygujących wątków.

"Jestem na tak 🙂 Bardzo pozytywna zmiana" "Jest fajna czołówka 🤗Ale teraz trzeba przyzwyczaić👂 do nowej melodii ☝️☺️" "zmiana bardzo dobra, bo ja akurat za starą czołówką nie przepadałam" "Coś się kończy, coś zaczyna 😉 Dla mnie spoko, miła dla ucha melodia" "zmiany też są potrzebne i pewnie za chwilę będę nucić nową czołówkę" "To jest normalne, że zmiany są kontrowersyjne, ale założę się, że większość osób za kilka dni przyzna rację, że to jest zmiana pozytywna" "Wydaje mi się, że po 25 latach ta zmiana akurat była potrzebna 😉 Wiernych fanów nie odstraszy, a może przyciągnie nowych 🙂" "Nowa czołówka to Koniec pewnej epoki 😔 Trzeba będzie się przyzwyczaić" "Nie jest źle, nie rozumiem o co ten hałas. Fajna nowa czołówka, nowoczesna" "Bardzo fajna, na czasie!""Chyba pora przestać oglądać Na Wspólnej TVN, z przyjemnością słuchałam piosenki ŚP. Krzysztofa Krawczyka, byli wszyscy bohaterowie, a teraz to wytwór sztucznej inteligencji. Bardzo mi przykro a cały dzień czekałam na „niespodziankę” 🙁" "Nowa czołówka chociaż będzie mi brakować niektórych bohaterów,ale wszystko idzie z duchem czasu 😊" "Jednym słowem poszliście na łatwiznę, bo trudno wam było zebrać wszystkich aktorów do czołówki - słabe to 🙃" "Brak głównych bohaterów jakaś taka nijaka i ta piosenka....no nie"

Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie