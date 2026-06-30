"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 329

W ostatnim czasie w serialu "Złoty chłopak" działo się naprawdę sporo, a wszystko zaczęło się od radosnej nowiny Seyran, która poinformowała Ferita o swojej ciąży. Do pary dołączył Tesko, po czym akcja gwałtownie przeskoczyła o cztery lata do przodu, ukazując uroczyste świętowanie ukończenia studiów przez bohaterkę. Sielankę zakłócił jednak powrót Karama, który po opuszczeniu szpitala psychiatrycznego trafił do aresztu domowego, stając się realnym zagrożeniem dla rodziny Korhanów. Mimo ostrzeżeń ze strony prokuratora bliscy nie zdołali uniknąć kłopotów, ponieważ w trakcie wspólnej zabawy nagle zniknęły Duru i Hatice. Wszyscy domownicy natychmiast ruszyli na poszukiwania, a radosne świętowanie zamieniło się w pełną niepokoju akcję. Czego zatem należy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

"Złoty chłopak" odc. 329 - streszczenie

Zniknięcie Duru i Hatice wywołuje ogromne poruszenie w rezydencji, przez co rodzina decyduje się na natychmiastowe wezwanie policji. Ferit oraz Abidin od razu zaczynają szukać winnych i kierują swoje podejrzenia w stronę Karama, który właśnie tego dnia opuścił mury więzienia. Sytuacja nabiera jednak innego obrotu, gdy analiza nagrań z monitoringu zaczyna wskazywać na udział Saffeta w tym zdarzeniu. Służby mundurowe nie zwlekają i przeszukują dom należący do niego oraz Tarika. Mimo dokładnej kontroli, policjanci nie znajdują na miejscu żadnych dowodów sugerujących udział mężczyzn w porwaniu kobiet.

"Złoty chłopak" odc. 329 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy stambulskiej rodziny cieszą się dużym zainteresowaniem, a produkcja regularnie pojawia się w polskiej telewizji. Telewizja Polska dba o to, by fani mogli systematycznie poznawać kolejne części opowieści o skomplikowanych relacjach małżeńskich i rodzinnych. Najbliższy epizod wyjaśni, w jakim kierunku zmierza śledztwo prowadzone przez bliskich zaginionych osób. Odcinek numer 329 zostanie wyemitowany 8 lipca 2026 roku o godzinie 14:00 na kanale TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

"Złoty chłopak" to wciągający melodramat o losach majętnego Ferita i Seyran, których przymusowe małżeństwo z czasem przerodziło się w głęboką relację. Choć po przeskoku czasowym bohaterowie próbują układać sobie życie osobno, ich wspólna przeszłość i rodzinne sekrety Korhanów wciąż dają o sobie znać. To historia, w której walka o niezależność i marzenia przeplata się z surowymi zasadami tradycji oraz presją otoczenia. Obsada tego serialu to m.in.:

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

Afra Saraçoğlu (jako Seyran Sanlı)

Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

Beril Pozam (jako Suna Sanlı)

Diren Polatoğulları (jako Kazim Sanlı)

Gülçin Santırcıoğlu (jako İfakat Korhan)