Pościg w Oleśnicy. 20-letni kierowca skazany i przekazany Straży Granicznej

Nocna interwencja policji na ulicach Oleśnicy

Podczas nocnego patrolu 11 sierpnia 2026 roku funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy zauważyli samochód jadący środkiem jezdni. Specyficzny sposób jazdy kierującego sprawił, że mundurowi postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Policjanci poruszający się oznakowanym radiowozem wydali mężczyźnie polecenia do zatrzymania pojazdu, używając w tym celu sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych. Kierujący zignorował jednak te sygnały, nie zatrzymał samochodu i rozpoczął ucieczkę przed funkcjonariuszami.

Pościg i wykorzystanie radiowozu do zatrzymania

Uciekający kierowca przejeżdżał przez kolejne skrzyżowania, nie zwracając uwagi na istniejące oznakowanie, co stwarzało niebezpieczeństwo dla osób postronnych. Dyżurny oleśnickiej jednostki skierował do wsparcia drugi patrol, który również włączył się do działań na drodze. Funkcjonariusze oceniając zachowanie mężczyzny oraz stwarzane przez niego zagrożenie, podjęli decyzję o wykorzystaniu pojazdu służbowego do zatrzymania uciekającego auta. Działanie to pozwoliło na skuteczne uniemożliwienie dalszej jazdy i ujęcie 20-letniego kierowcy.

Brak uprawnień i konsekwencje prawne dla 20-latka

Zatrzymany mężczyzna najpierw otrzymał niezbędną pomoc medyczną, a następnie trafił do jednostki policji w celu wykonania dalszych czynności. Przeprowadzone badanie wykazało, że 20-letni obywatel Ukrainy był trzeźwy, jednak funkcjonariusze ustalili, że nie posiada on uprawnień do prowadzenia pojazdów. Za popełnione przestępstwo, polegające na niezatrzymaniu się do kontroli drogowej, mężczyzna został doprowadzony do sądu w trybie przyśpieszonym. Po usłyszeniu wyroku skazującego policjanci przekazali 20-latka funkcjonariuszom Straży Granicznej wraz z wnioskiem o opuszczenie terytorium Polski.

Źródło: Policja.pl