Incydent w szpitalu w Makowie Mazowieckim. 22-latek uderzył ratownika i znieważył policjantów

Interwencja policji na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

W niedzielę 5 lipca 2026 roku około godziny 18:50 funkcjonariusze z Makowa Mazowieckiego zostali wezwani na **Szpitalny Oddział Ratunkowy**. Z otrzymanego zgłoszenia wynikało, że jeden z pacjentów zachowuje się w sposób agresywny. Na miejscu policjanci zastali nietrzeźwego **22-letniego mieszkańca powiatu makowskiego**, który zakłócał spokój i porządek na oddziale. Swoim zachowaniem mężczyzna utrudniał pracę personelu medycznego oraz wpływał na komfort innych osób przebywających w placówce.

Atak na ratownika medycznego i funkcjonariuszy

W trakcie ustaleń przeprowadzonych przez mundurowych okazało się, że młody mężczyzna był agresywny wobec ratownika medycznego. **22-latek znieważył ratownika**, używając wobec niego słów wulgarnych, a następnie naruszył jego nietykalność cielesną poprzez uderzenie go ręką. Podczas samej interwencji pacjent nie uspokoił się i skierował swoją agresję także w stronę policjantów. Funkcjonariusze zostali przez niego znieważeni słownie podczas wykonywania swoich obowiązków.

Wyrok sądu i dalsze zarzuty dla 22-latka

Agresor został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. W związku z zakłócaniem spokoju i porządku zastosowano wobec niego tryb przyspieszony. We wtorek 7 lipca 2026 roku mężczyzna został doprowadzony do **Sądu Rejonowego w Przasnyszu**, który uznał go za winnego popełnienia wykroczenia i nałożył na niego karę grzywny. To jednak nie koniec problemów mieszkańca powiatu makowskiego, ponieważ usłyszał on również zarzuty dotyczące znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych.

Stanowcza reakcja służb na agresję

Policja przypomina, że zarówno **ratownicy medyczni**, jak i funkcjonariusze policji wykonują zadania związane z ochroną zdrowia, życia i bezpieczeństwa obywateli. Każda sytuacja, w której dochodzi do agresji wobec osób niosących pomoc lub wykonujących zadania służbowe, spotyka się ze zdecydowaną reakcją organów ścigania. Takie działania pociągają za sobą surową odpowiedzialność karną przewidzianą w obowiązujących przepisach prawa.

Źródło: Policja.pl