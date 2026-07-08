Farma. Szymon i Beata na planie nowego sezonu. Znów dadzą uczestnikom popalić?

Szymon i Beata znów na Farmie

Trwają nagrania kolejnej odsłony programu „Farma”. Ekipa produkcyjna ponownie pracuje na gospodarstwie, gdzie nowi uczestnicy mierzą się z życiem z dala od miejskich wygód, codziennymi obowiązkami i wymagającymi wyzwaniami. Na planie nie mogło zabraknąć Szymona Karasia oraz Beaty Oleszek, którzy od lat są związani z programem. To właśnie oni pojawiają się na gospodarstwie przy okazji zadań i sprawdzają, jak Farmerzy radzą sobie z powierzonymi im obowiązkami.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia Szymona i Beaty wykonane podczas pracy przy 6. sezonie „Farmy”. Para pozuje uśmiechnięta na tle gospodarstwa, a na jednym z kadrów widać również Szymona za kierownicą traktora.

Nowy sezon „Farmy” już powstaje

6. edycja programu jest obecnie nagrywana, a widzowie będą mogli zobaczyć efekty pracy ekipy jesienią na antenie Polsatu. Produkcja zapowiada kolejne emocje, rywalizację i oczywiście dobrze znane wszystkim fanom programu zadania.Choć zdjęcia z planu pokazują pozytywną atmosferę, uczestnicy nie mogą liczyć na taryfę ulgową. W poprzednich sezonach nie brakowało sytuacji, kiedy Farmerzy mieli problemy z wykonaniem powierzonych im zadań. Czasami zawodziła współpraca, innym razem brakowało doświadczenia i organizacji.

Szymon i Beata ponownie sprawdzą Farmerów

Szymon Karaś na Farmie pełni rolę osoby, która czuwa nad gospodarstwem, ocenia wykonanie zadań i reaguje wtedy, gdy uczestnicy potrzebują wsparcia. Beata Oleszek również pojawia się przy najważniejszych momentach programu, dostarczając Farmerom kolejne wyzwania. Służy też radą i wyjaśnieniami, jak przygotować wiejskie przysmaki.

Uśmiechy na zdjęciach z planu mogą sugerować dobrą atmosferę, ale dla nowych uczestników prawdziwy test dopiero się rozpocznie. Życie na Farmie szybko pokazuje, kto potrafi odnaleźć się w nowych warunkach, a kto zaczyna mieć problemy.