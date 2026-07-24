Panna młoda, odcinek 160: Cemil wpada w szał i więzi Hancer, by odciąć ją od Cihana

„Panna młoda” odcinek 160 – sobota, 1.08.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 160. odcinku „Panna młoda” doprowadzony do ostateczności Cemil wpadnie do wynajmowanego przez Cihana domu, przerywając spotkanie byłych małżonków. Mężczyzna zjawi się tam tuż po tym, jak Hancer ponownie skłamie ukochanemu w sprawie ojcostwa jej dziecka, sprawiając, że biznesmen uwierzy, iż nie jest to jego potomek. Skąd Cemil będzie wiedział o schadzce? Informację tę przekaże mu Nusret. Krewki brat uzna, że musi natychmiast zareagować, zanim siostra całkowicie zhańbi dobre imię rodziny.

Cemil obrzuca Hancer wyzwiskami w 160. odcinku serialu „Panna młoda”

Gdy tylko Cemil przekroczy próg w 160. odcinku „Panny młodej”, od razu zacznie rzucać pod adresem Hancer okrutne słowa. Z wściekłością wykrzyczy, by przestała uważać go za brata, skoro nie czuje wstydu, przebywając sam na sam z żonatym mężczyzną. Jakiekolwiek próby tłumaczenia z jej strony zignoruje. Dla zdesperowanej kobiety każde oskarżenie, które wyartykułuje Cemil, zaboli niczym mocny cios w twarz.

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Konfrontacja między Cihanem a Cemilem w 160. odcinku „Panna młoda”

Niespodziewanie w 160. odcinku „Panny młodej” głos zabierze Cihan, stając w obronie byłej żony. Powódź słów skieruje bezpośrednio do wzburzonego brata Hancer.

– To ja ją tu wezwałem. Chciałem z nią porozmawiać. Rozmowa już się skończyła. Hancer właśnie wychodziła

Jego próba złagodzenia sytuacji wywoła u Cemila odwrotny skutek. W furii chwyci Cihana za klapy marynarki i zacznie nim gwałtownie szarpać. To Hancer będzie musiała interweniować, by zapobiec najgorszemu.

– Ty podły draniu! Chcesz zrobić ze mnie mordercę? - Przestań! Proszę cię, pozwól mi wyjaśnić. To nie jest tak, jak myślisz!

Na chwilę Cemil nieco oprzytomnieje w 160. odcinku „Panny młodej”, odsunie się od biznesmena i skupi uwagę na Hancer.

– Załóżmy, że to on cię tu wezwał. Ale dlaczego przyszłaś? Czy ty zupełnie straciłaś rozum? Nie masz już dumy? Nie wstyd ci?

Do akcji znów wkroczy Cihan, rozkazując mężczyźnie, by zważał na to, w jaki sposób odnosi się do kobiety. To jednak spotka się z kolejną falą pogardy ze strony brata. Stanowczo doradzi on Develioglu, by ten zajął się swoją własną rodziną, a nie biegał za innymi kobietami.

Dramat Hancer w 160. odcinku „Panna młoda”. Z odsieczą pospieszy Melih

Kiedy rodzeństwo dotrze do domu w 160. odcinku „Panny młodej”, Cemil uwięzi siostrę w jej własnym pokoju. Chwyci za narzędzia i zabije okna deskami, uniemożliwiając kobiecie kontakt ze światem, a przede wszystkim – z Cihanem. Nawet błagania Deryi nie powstrzymają go przed tym drastycznym krokiem.

– Powinienem był zrobić to już dawno temu!

– To szaleństwo! Zdejmij to natychmiast

– Nie! Koniec z tym. Koniec z hańbą. Nikt więcej nie będzie zaglądał do tego domu jak do własnego! Dość! Całe życie wszyscy mnie lekceważyli! Myśleli, że nic nie zrobię, że będę stał z boku i patrzył! Ale to się skończyło! Pokażę wszystkim, kim jestem!

Brat wpadnie w istny amok, jednak nie zauważy istotnego szczegółu. W pobliżu uwięzionej dziewczyny będzie czaił się ktoś jeszcze. Melih w 160. odcinku „Panny młodej” dostrzeże dramatyczną sytuację, w jakiej znalazła się Hancer, i to właśnie on będzie jedynym człowiekiem zdolnym ją oswobodzić.