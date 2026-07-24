Barwy szczęścia. Józefina odnajdzie miłość w nowym sezonie. Będzie ktoś, kto skradnie jej serce

Dramat Józefiny otworzy drogę do nowej miłości w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Bohaterka grana przez Elżbietę Jarosik właśnie wychodzi z bardzo mrocznego etapu. Wcześniej, w "Barwach szczęścia", bezduszny oszust Andrzej (Leon Charewicz) wziął ją na celownik. Sprytnie zmanipulował kobietę i pozbawił ją majątku życia. To z kolei zmusiło Józefinę do sprzedaży ukochanego domu. Na szczęście, po burzy zawsze wychodzi słońce, a u boku zrujnowanej kobiety pojawi się Tolek (Marek Siudym), gotowy nieść pomoc w nowym sezonie.

Tolek wyciągnie pomocną dłoń do Józefiny

Pozbawiona rodzinnego gniazda Józefina pilnie poszukuje dachu nad głową. Z inicjatywą wychodzi Tolek, proponując jej wspólne zamieszkanie z nim i Basią (Sławomira Łozińska). Ten nieoczekiwany gest wprawi w osłupienie przede wszystkim Basię, która nie ukrywa irytacji samowolną decyzją partnera.

– Dlaczego meblujesz mi życie?

Jak donosi ŚwiatSeriali.Interia.pl, tak właśnie skomentuje to oburzona kobieta. Ostatecznie, mimo początkowych oporów, przystanie na tymczasowe przyjęcie lokatorki.

Basia szybko zauważy, co dzieje się między Tolkiem i Józefiną

Wspólne funkcjonowanie pod jednym dachem rodzi plotki, a Basia szybko zorientuje się, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Sugeruje nawet, że wspólne życie pomoże utemperować Koszyka. Józefina z uśmiechem odpiera, że choć bywa on trudny, ma też dobre serce i można na nim polegać. Tolek aktywnie włącza się w przeprowadzkę, nie kryjąc entuzjazmu.

– Wkroczyłem cały na biało i na ognistym rumaku

Taki żart rzuci, co cytuje ŚwiatSeriali.Interia.pl. Józefina szybko studzi jednak zapał, tłumacząc, że to jedynie rozwiązanie przejściowe do momentu uporządkowania finansów przez Natalię i zakupu własnego mieszkania. Mimo to, iskry między nowymi lokatorami latają, a Basia zaczyna wietrzyć tu coś więcej niż tylko sąsiedzką pomoc. Jesienny sezon "Barw szczęścia" może przynieść Rawiczowej niespodziewaną szansę na miłość w ramionach wybawcy z opresji.

Barwy szczęścia. Piękna sesja odmionionej obsady przed stratem nowego sezonu!