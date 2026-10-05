Sephora prezentuje kampanię na Święta. W rolach głównych John Legend i tancerze!

Sephora połączyła siły z A&R Studios należącym do Universal Music France, co zaowocowało jedną z najciekawszych współprac sezonu. W projekt zaangażował się sam John Legend – doceniany na całym świecie artysta, który pojawia się również w spocie reklamowym. Towarzyszą mu choreograf Nicolas Huchard oraz reżyserka Jennifer Massaux. Całą trójkę połączyła wspólna, mocna wizja artystyczna.

Kluczowym elementem kampanii jest premierowa kompozycja „Here It Is”, napisana przez Johna Legenda wyłącznie dla europejskiego oddziału Sephora. Marka udostępniła właśnie utwór w popularnych serwisach streamingowych, działając przy wsparciu wytwórni Republic Records (Universal Music Group). Jednocześnie fani mogą już obejrzeć główny spot, w którym taniec zaplanował Nicolas Huchard. Cała akcja promocyjna to kompleksowe działania 360°, dzięki którym klienci usłyszą muzykę artysty także podczas zakupów w sklepach stacjonarnych.

„Nasza wyjątkowa współpraca z Johnem Legendem doskonale pokazuje ambicje Sephora w Europie i naszą zdolność do tworzenia wyjątkowych kampanii na szeroką skalę. Jak zawsze idziemy o krok dalej, by zaoferować naszej społeczności doświadczenia, które zapadają w pamięć, wyróżniają się kreatywnością i pozostają bliskie naszym wartościom”

Piosenka Johna Legenda „Here It Is” specjalnie dla Sephora

Okres świąteczny to dla sieci perfumerii kluczowy moment handlowy, dlatego do stworzenia wyjątkowego klimatu zaproszono gwiazdę takiego formatu. Muzyka Johna Legenda potrafi łączyć pokolenia, a jego niepodrabialny styl idealnie wpisuje się w klimat celebracji, który marka chciała w tym roku wyeksponować.

„Here It Is” to motyw przewodni wszystkich działań promocyjnych. W charakterystycznym dla Legenda brzmieniu ukryto radość, potrzebę bliskości i czystą zabawę. Z kolei sama piosenka nadaje całej kooperacji z Sephora wyjątkowy, artystyczny sznyt, który wyróżnia tę kampanię na tle innych.

Na platformie Spotify udostępniono również specjalną, świąteczną playlistę skomponowaną przez amerykańskiego piosenkarza. Można ją znaleźć pod nazwą „Sephora Holiday Playlist, Curated by John Legend. - playlist by Sephora EU”.

„Uwielbiam święta, radość z dawania prezentów i sprawiania, by inni czuli się wyjątkowo. Wizyta w Sephora to z kolei chwila dla siebie - okazja, by o siebie zadbać i poczuć się piękniej. Chcieliśmy, żeby każdy mógł tego doświadczyć. Ta piosenka celebruje każdą osobę, która odwiedza Sephora i pozwala jej poczuć się jak gwiazda”

Nowoczesny taniec i wizja Nicolasa Hucharda

Aby muzyka zyskała odpowiednią oprawę wizualną, do ekipy zaproszono Nicolasa Hucharda – jedno z głośniejszych nazwisk w świecie tańca współczesnego. Twórca nie tylko ułożył choreografię, ale także zaoferował własne spojrzenie na kampanię. Poprzez taniec uwypuklił energię płynącą ze wspólnego spędzania czasu, która jest fundamentem tegorocznego przekazu marki.

Huchard zaprezentował świeże podejście do tańca, dzięki czemu wideo wręcz kipi od dobrej energii, doskonale obrazując to, co dla Sephora jest istotne – otwartość na każdego, budowanie pewności siebie i celebrowanie małych chwil. Jego ruch sceniczny idealnie zgrał się z kompozycją Legenda, dając widzom nowoczesną, oddziałującą na emocje definicję Świąt.

„Moje ciało jest jednocześnie moim azylem, narzędziem i największym sprzymierzeńcem. Poprzez ruch sprawiam, że staje się językiem, którym potwierdzam kim jestem, celebruję nasze różnice i tworzę przestrzenie, w których każdy może czuć się wolny, by w pełni istnieć”

Doradcy Sephora w centrum uwagi

Kampania to jednak nie tylko muzyka i sztuka. Skupia się ona wokół samej wizyty w salonie i radości z kupowania prezentów. Sklep Sephora w wideo stał się miejscem pełnym magii, gdzie samo wybieranie produktów buduje więzi i wywołuje wyłącznie pozytywne emocje.

Istotnym elementem historii są pracownicy perfumerii, zwani Doradcami Sephora. To oni są nośnikami wartości firmy i na co dzień budują jej charakter. W spocie reklamowym zatańczyli ramię w ramię z profesjonalnymi tancerzami, tworząc na ekranie prawdziwą, autentyczną wspólnotę i pokazując, jak ważną częścią doświadczenia zakupowego są właśnie oni.

Zaproszenie załogi sklepów do tańca udowadnia, że Święta są absolutnie dla każdego. Tym ruchem Sephora przypomina, że w dawaniu prezentów nie liczy się rzecz, a szczery gest, chęć podzielenia się z drugim człowiekiem i radość, jaką to wywołuje.

„Chcieliśmy, by ta kampania była czymś znacznie więcej niż tradycyjną kampanią świąteczną. Zależało nam na stworzeniu doświadczenia, które angażuje zmysły i porusza emocje. Muzyka Johna Legenda i choreografia Nicolasa Hucharda łączą się w nim, by celebrować prawdziwą magię świąt. Szczególnie dumni jesteśmy z tego, że w centrum tej historii znaleźli się nasi wspaniali Doradcy Sephora. Występują u boku tancerzy a dzięki nim film oddaje autentycznego ducha naszej społeczności”

Kampania 360° w całej Europie

Akcja obejmie wszystkie kraje w Europie i będzie opierać się na modelu 360°. Oznacza to, że piosenka „Here It Is” będzie włączana we wszystkich perfumeriach sieci, by uprzyjemniać klientom zakupy. Ponadto każdy może włączyć ją w dowolnym momencie, korzystając z profilu Sephora Europe na platformie Spotify.

Producent zapowiada także szerokie wsparcie mediowe. Kampania będzie widoczna w wielu niestandardowych formach, a jej celem jest zbudowanie mostu między rozrywką a odbiorcą. Główne skrzypce będą oczywiście grać muzyka i taniec, ale szczegóły tych niespodzianek marka ma ogłosić niebawem.

W sieci kampania Holiday wystartowała już 5 października na wszystkich profilach cyfrowych Sephora. Polscy klienci poczują ten świąteczny klimat nieco później, bo na początku listopada. Wtedy to zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie, pojawi się specjalna oferta prezentowa.

Współpraca z Universal Music France i A&R Studios

Gigant kosmetyczny od początku prac nad kampanią działał ramię w ramię z Universal Music France oraz należącą do niej agencją A&R Studios. Dzięki temu Sephora miała pełny dostęp do muzycznych zasobów wytwórni, co umożliwiło chociażby dotarcie do Republic Records, pod skrzydłami której tworzy John Legend.

„Chcieliśmy stworzyć piosenkę, która ma szansę stać się kultowym utworem świątecznym. John Legend i producent utworu Raphael Saadiq z przyjemnością podjęli to wyzwanie. Stworzyli genialny utwór, który - jesteśmy niemal pewni - spodoba się wszystkim. Jako wytwórnia Johna Legenda będziemy z dumą promować go we wszystkich sezonach świątecznych”

Rola A&R Studios nie ograniczyła się jedynie do muzyki. Agencja brała również czynny udział w kreowaniu pomysłu na spot wideo i zajęła się wyprodukowaniem wszystkich niezbędnych materiałów promocyjnych.