Pościg w okolicach Witkowa. 24-latek uciekał przed policją i wskoczył do rzeki

Policyjny pościg za kierowcą volkswagena

Do zdarzenia doszło 1 października 2026 roku około godziny 8:00. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Volkswagen. Mężczyzna zignorował polecenia funkcjonariuszy oraz sygnały świetlne i dźwiękowe, kontynuując jazdę w kierunku miejscowości Krzywa i Witków. W działania pościgowe zaangażowali się również dzielnicowi z Komisariatu Policji w Chojnowie, którzy pełnili w tym czasie służbę w rejonie Okmian.

Ucieczka przez pola i skok do rzeki

Kierowca za wszelką cenę próbował zgubić mundurowych, dlatego zjechał z drogi i kontynuował ucieczkę przez pola uprawne oraz tereny leśne. W pewnym momencie 24-latek zatrzymał samochód, opuścił go i zaczął uciekać pieszo. Po przebiegnięciu kilkuset metrów mężczyzna wskoczył do rzeki, licząc na to, że w ten sposób zdoła uniknąć zatrzymania. Funkcjonariusze z Chojnowa ruszyli jednak za nim i po krótkiej chwili zatrzymali uciekiniera.

Cztery zakazy prowadzenia pojazdów i narkotyki

Podczas weryfikacji danych w policyjnych systemach informatycznych ustalono, że zatrzymany posiada 4 aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna przyznał się funkcjonariuszom, że wcześniej zażywał środki odurzające. Badanie testerem narkotykowym potwierdziło obecność substancji z grupy amfetaminy i metamfetaminy, w związku z czym 24-latkowi pobrano w szpitalu krew do dalszych badań laboratoryjnych.

Niezarejestrowany pojazd i dozór prokuratora

W toku czynności policjanci ustalili, że volkswagen, którym poruszał się mieszkaniec Zgorzelca, nigdy nie był zarejestrowany na terenie Polski. Dodatkowo tablice rejestracyjne zamontowane na aucie były przypisane do innego pojazdu tej samej marki. Mężczyzna usłyszał już zarzuty za popełnione przestępstwa, za które grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator Rejonowy w Złotoryi zdecydował o zastosowaniu wobec 24-latka środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji.

Źródło: Policja.pl