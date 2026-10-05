Gwiazdy z rodzinami na przedpremierze „Pora na przygodę: Misje poboczne”. Opowiedziały o przyjaźni i relacjach z dziećmi

Wśród gości pojawili się m.in. Aneta Zając, Anna Czartoryska-Niemczycka, Sylwia Bomba z córką Tosią, Maja Hyży z córką oraz Małgorzata Heretyk-Musiał i Ernest Musiał z córką. Stylizacją inspirowaną Królewną Balonową zaskoczyła Muffinaart, natomiast za Finna przebrała się Olga Kleczkowska.

Wydarzenie stało się także okazją do rozmów o przyjaźni, rodzinnych więziach i wspólnym przeżywaniu przygód. Jedną z atrakcji był warsztat tworzenia bransoletek przyjaźni. Goście mogli przygotować spersonalizowane bransoletki dla bliskich osób i opowiedzieć, komu chcieliby je podarować. Sylwia Bomba podkreśliła, jak ważna jest dla niej bliska relacja z córką.

– Jestem przykładem na to, że można przyjaźnić się z dzieckiem. Uważam, że to wspaniałe być przyjaciółką dla swojej córki. Moja mama była przyjaciółką dla mnie, bardzo to sobie cenię i dobrze wspominam – powiedziała Sylwia Bomba. Dodała, że bransoletkę przyjaźni zrobiłaby właśnie dla Tosi, umieszczając na niej słowa „Do końca życia”.

Maja Hyży opowiedziała z kolei o przyjaciółce, z którą łączy ją relacja trwająca już czternaście lat.

– Jestem wulkanem energii, a moja przyjaciółka to czysty spokój. Dopełniamy się w stu procentach jak Finn i Jake. To osoba, do której mogę zadzwonić rano, w środku nocy czy w święta – przyznała. Artystka zdradziła również, że identyczne bransoletki z napisem „Kocham Cię na zawsze” podarowałaby swojej córce oraz najbliższej przyjaciółce.

Aneta Zając przyznała natomiast, że bransoletkę przyjaźni przygotowałaby dla aktorki Uli Dębskiej.

– Jeśli ktoś uważa, że w tym świecie nie ma przyjaźni, to u nas jest – podkreśliła aktorka, dodając, że na bransoletce umieściłaby ich sekretne hasło.

Na uczestników wydarzenia czekała oprawa inspirowana światem „Pory na przygodę”, możliwość spotkania z maskotkami Finna i Jake’a oraz przedpremierowy seans nowych odcinków. W wydarzeniu uczestniczyli także polscy aktorzy dubbingowi, a najmłodsi goście mogli przygotować własne bransoletki przyjaźni.

„Pora na przygodę: Misje poboczne” ponownie zabiera widzów do pełnej magii i absurdalnego humoru Krainy Ooo. Nowa produkcja nawiązuje do beztroskiego ducha pierwszych sezonów „Pory na przygodę”, jednocześnie zapraszając do odkrywania kolejnych zakątków niezwykłego uniwersum.

Serial „Pora na przygodę: Misje poboczne” jest dostępny od 5 października w Cartoon Network i HBO Max.

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