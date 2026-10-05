Iga Świątek w 1/8 finału WTA Pekin. Niesamowity powrót Polki

Trudna przeprawa i niesamowity powrót w drugim secie

Rozstawiona z numerem ósmym Iga Świątek wywalczyła 40. w karierze awans do 1/8 finału turnieju WTA 1000. W poniedziałkowym starciu trzeciej rundy w stolicy Chin Polka zmierzyła się z Chorwatką Donną Vekić. Mimo że tenisistka z Polski wygrała wszystkie cztery poprzednie bezpośrednie pojedynki, tym razem rozstawiona z numerem 30 przeciwniczka sprawiła jej ogromne problemy. Vekić prowadziła już 6:4 i 5:2, będąc blisko wyeliminowania triumfatorki z 2023 roku.

W krytycznym momencie polska zawodniczka dwukrotnie przełamała serwis rywalki, doprowadzając do remisu w drugim secie. Następnie zdeklasowała Chorwatkę w tie-breaku, wygrywając go bez straty punktu. Decydująca partia rozpoczęła się od wymiany przełamań, jednak tenisistki nie odpuszczały żadnej piłki. Od stanu 3:2 pełną kontrolę na korcie przejęła reprezentantka Polski, zamykając ostatecznie trwające dwie godziny i 40 minut spotkanie wynikiem 6:2.

– Z pewnością znajdowałam się w trudnej sytuacji pod względem wyniku i po pierwszym secie nie bardzo wiedziałam, co zmienić, by grać lepiej – powiedziała Świątek po meczu.

– W dalszej części drugiego seta grałam odważniej i agresywniej, częściej posyłając piłki po linii. Myślę, że to właśnie zmieniło rytm meczu — dodała.

Z kim Świątek zagra w kolejnej rundzie zawodów?

Po zakończeniu rywalizacji podopieczna trenera Francisco Roiga przyznała, że chwilami czuła się bezradna wobec świetnej dyspozycji przeciwniczki w kluczowych wymianach. Odnotowała jednak, że jej własna gra stała na zadowalającym poziomie, co pozwoliło spokojnie przetrwać najtrudniejsze momenty. W decydującej partii Polka potrafiła narzucić swój agresywny styl i bezlitośnie wykorzystać słabsze chwile mocno zmęczonej Chorwatki. Była to wspaniała demonstracja mistrzowskiej klasy i niesamowitej odporności psychicznej na twardych kortach w chińskiej stolicy.

Poniedziałkowy triumf to jednocześnie 147. zwycięski mecz zawodniczki w prestiżowych turniejach rangi WTA 1000. W historycznym zestawieniu więcej wygranych spotkań na tym poziomie mają obecnie jedynie Amerykanka Serena Williams z dorobkiem 148 zwycięstw oraz Białorusinka Aryna Sabalenka, która triumfowała 156 razy. Była liderka światowego rankingu wciąż pozostaje w grze o swój trzynasty tytuł w imprezach tej wysokiej rangi. W zaciętej walce o ćwierćfinał kolejną rywalką utalentowanej Polki będzie rozstawiona z numerem 10 Amerykanka Iva Jovic.