Ranczo. Klaudia i Halina Kozioł powracają z nową historią. Tak wyglądają odmienione

Klaudia i Halina Kozioł powracają w 11. sezonie „Rancza”

Trwają prace na planie 11. serii zatytułowanej „Ranczo. Zemsta wiedźm”, a obsada chętnie dzieli się w sieci ujęciami zza kulis. Uwagę internautów zwróciło zwłaszcza zdjęcie Marty Chodorowskiej i Violetty Arlak, które po latach znów wcielają się w Klaudię i Halinę Kozioł. Wspólne sceny tych bohaterek mogą stanowić jeden z najbardziej intrygujących wątków nowych odcinków produkcji. Widzowie doskonale pamiętają, że córka Piotra i Haliny zawsze cechowała się wyjątkową niezależnością, często wybierała własną drogę i nie obawiała się otwartego buntu wobec bliskich.

Halina natomiast od zawsze jawiła się jako osoba stanowcza, racjonalna i doskonale zorientowana w swoich celach. Żona Piotra Kozioła wielokrotnie musiała temperować polityczne zapędy męża, gdy te zaczynały zagrażać ich życiu rodzinnemu. W domu Koziołów to właśnie do niej zazwyczaj należało decydujące zdanie w kluczowych kwestiach.

Jakie losy czekają Klaudię Kozioł w serialu „Ranczo. Zemsta wiedźm”?

Po wielu latach nieobecności Klaudia ponownie pojawia się w Wilkowyjach, jednak wszystko wskazuje na to, że przeszła sporą przemianę od czasu poprzednich sezonów. Bohaterka dorastała na oczach widzów, eksperymentowała ze stylem, poszukiwała własnej tożsamości i nierzadko odrzucała plany, jakie snuli wobec niej troskliwi rodzice.

Istotnym elementem historii Klaudii był jej burzliwy związek z Fabianem Dudą (w tej roli Piotr Ligienza). Zanim ich relacja nabrała romantycznego charakteru, mężczyzna współpracował z Piotrem Koziołem, który jako wójt wspierał go na początku zawodowej drogi. Choć pewne jest, że Marta Chodorowska ponownie zagra Klaudię, twórcy na razie pilnie strzegą szczegółów dotyczących jej aktualnej sytuacji życiowej.

Halina Kozioł ponownie u boku byłego prezydenta

Pojawienie się Klaudii nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście dalszych losów jej rodziców. Piotr Kozioł (Cezary Żak), zakończywszy dwie kadencje na stanowisku prezydenta, wraca do Wilkowyj, gdzie będzie musiał odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. Choć nie ujawniono jeszcze, jak potoczy się wątek słynnego małżeństwa, można przypuszczać, że Halina konsekwentnie będzie przypominać mężowi o priorytetach rodzinnych, będąc jedną z nielicznych osób potrafiących okiełznać jego wybujałe ambicje.

Z zapowiedzi wynika, że „Ranczo. Zemsta wiedźm” ukaże obecne życie dawnych mieszkańców słynnej wsi. Spotkanie po latach Haliny i Klaudii stanowi doskonały dowód na to, że scenarzyści nie tylko wskrzesili kultowe postaci, ale również postanowili nadać ich historiom zupełnie nowy, intrygujący kierunek.