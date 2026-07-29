"Panna młoda" już nieraz pokazała, że potrafi zaskoczyć ostrymi zwrotami akcji i konfliktami, które szybko wymykają się spod kontroli. W poprzednim odcinku zrobiło się naprawdę nerwowo, a wydarzenia jeszcze bardziej skomplikowały sytuację w rezydencji. Cemil nie zapanował nad gniewem po ucieczce Hancer i w przypływie szału omal nie podpalił domu. W tym samym czasie Melih próbował pomagać Hancer po cichu, ale czujny Mahmut szybko to zauważył. Mahmut przyłapał go na kłamstwie i zażądał natychmiastowych wyjaśnień. Czy w kolejnym odcinku uda się uniknąć tragedii?

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"Panna młoda" odc. 164 - streszczenie

Mahmut mówi Melihowi wprost, że jego relacja z Sinem definitywnie się skończyła. Mimo własnych problemów Melih nadal wspiera Hancer, która jest w bardzo trudnej sytuacji. Spokój w rezydencji przerywa dziwna sytuacja. Cihan słyszy w elektronicznej niani, że ktoś śpiewa dziecku kołysankę. Chwilę później sytuacja robi się dramatyczna, bo Hancer zaczyna krwawić. Cihan wpada w panikę i od razu wiezie Hancer do szpitala. Zamieszanie w domu i to, jak bardzo Cihan troszczy się o Hancer, doprowadza Beyzę do furii.

"Panna młoda" odc. 164 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie chętnie śledzą dalsze losy Cihana i Hancer. Serial na stałe zagościł w ramówce, więc można na bieżąco obserwować, jak rozwija się ich skomplikowana relacja. Każdy odcinek odsłania kolejne tajemnice rodziny Develioglu. "Panna młoda", odcinek 164, zostanie wyemitowany w czwartek 6 sierpnia 2026 o 17:20 w TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial obyczajowy o Hancer, młodej kobiecie, która decyduje się na małżeństwo z rozsądku. Robi to, żeby zdobyć pieniądze na leczenie chorego brata, a ta decyzja uruchamia lawinę zmian w jej życiu. W tle matka Cihana i jego była żona knują intrygi, które skutecznie utrudniają rodzące się między bohaterami uczucie. To historia o przełamywaniu barier społecznych i walce o szczęście, mimo przeciwności losu. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)