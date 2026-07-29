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"Panna młoda" już nieraz pokazała, że potrafi zaskoczyć ostrymi zwrotami akcji i konfliktami, które szybko wymykają się spod kontroli. W poprzednim odcinku zrobiło się naprawdę nerwowo, a wydarzenia jeszcze bardziej skomplikowały sytuację w rezydencji. Cemil nie zapanował nad gniewem po ucieczce Hancer i w przypływie szału omal nie podpalił domu. W tym samym czasie Melih próbował pomagać Hancer po cichu, ale czujny Mahmut szybko to zauważył. Mahmut przyłapał go na kłamstwie i zażądał natychmiastowych wyjaśnień. Czy w kolejnym odcinku uda się uniknąć tragedii?
"Panna młoda" odc. 164 - streszczenie
Mahmut mówi Melihowi wprost, że jego relacja z Sinem definitywnie się skończyła. Mimo własnych problemów Melih nadal wspiera Hancer, która jest w bardzo trudnej sytuacji. Spokój w rezydencji przerywa dziwna sytuacja. Cihan słyszy w elektronicznej niani, że ktoś śpiewa dziecku kołysankę. Chwilę później sytuacja robi się dramatyczna, bo Hancer zaczyna krwawić. Cihan wpada w panikę i od razu wiezie Hancer do szpitala. Zamieszanie w domu i to, jak bardzo Cihan troszczy się o Hancer, doprowadza Beyzę do furii.
"Panna młoda" odc. 164 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Widzowie chętnie śledzą dalsze losy Cihana i Hancer. Serial na stałe zagościł w ramówce, więc można na bieżąco obserwować, jak rozwija się ich skomplikowana relacja. Każdy odcinek odsłania kolejne tajemnice rodziny Develioglu. "Panna młoda", odcinek 164, zostanie wyemitowany w czwartek 6 sierpnia 2026 o 17:20 w TVP2.
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"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" to turecki serial obyczajowy o Hancer, młodej kobiecie, która decyduje się na małżeństwo z rozsądku. Robi to, żeby zdobyć pieniądze na leczenie chorego brata, a ta decyzja uruchamia lawinę zmian w jej życiu. W tle matka Cihana i jego była żona knują intrygi, które skutecznie utrudniają rodzące się między bohaterami uczucie. To historia o przełamywaniu barier społecznych i walce o szczęście, mimo przeciwności losu. W serialu występują:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)