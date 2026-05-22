Pierwsza miłość, odcinek 4231: Marysia z Pawłem znów razem? Wrócą dawne uczucia - ZDJĘCIA

Odcinek 4231 serialu "Pierwsza miłość" w telewizji Polsat. Emisja zaplanowana na 5 czerwca 2026 roku

Nikt nie pozostaje obojętny na dalszy los Pawła. To, co przeżył w Kolumbii odcisnęło na nim piętno, a Marysia wykaże ogromne zainteresowanie trudną sytuacją Pawła. Kobieta podejmie próbę rozwikłania mrocznych tajemnic z jego przeszłości i zaoferuje mu swoje wsparcie. Zacieśnianie tej więzi mocno zaniepokoi Kacpra, który zauważy gwałtowny spadek swojego znaczenia w życiu ukochanej.

Rozmowa Marysi i Pawła w serialu "Pierwsza miłość" przyniesie wstrząs w ich relacjach

Zbliżający się odcinek 4231 produkcji "Pierwsza miłość" ukaże widzom absolutnie kluczowy dialog pomiędzy dawnymi małżonkami. Z ust bohaterów padną bardzo wymagające wyznania, a wieloletnie tłumienie uczuć wreszcie znajdzie swoje potężne ujście. Zdezorientowany mężczyzna spróbuje dociec prawdy o swojej obecnej pozycji w sercu dawnej partnerki. Z kolei główna bohaterka znajdzie się w niezwykle skomplikowanym położeniu i będzie musiała zmierzyć się z potężnym dylematem. Będzie rozdarta między gwałtownie wracającą przeszłością a poczuciem bezpieczeństwa u boku obecnego partnera.

Reakcja córki w serialu "Pierwsza miłość". Jak zachowa się Julka wobec ojca i jego powrotu

Dziewczynka z każdym dniem zacznie tworzyć coraz silniejszą relację z odzyskanym tatą i w głębi duszy będzie marzyć o zejściu się swoich rodziców. Dotychczasowa postać z dawnych opowieści zmieni się dla Julki w kogoś w pełni namacalnego i realnie obecnego. Nastolatka nie zdąży jednak zauważyć rosnącego skomplikowania sytuacji w świecie dojrzałych ludzi wokół niej.

Emisja odcinka 4231 telenoweli "Pierwsza miłość" skieruje losy bohaterów w kierunku potężnych przetasowań, które mogą bezpowrotnie zmodyfikować układ sił w ich trójkącie. Szanse na odbudowę dawnego związku wciąż pozostają sprawą otwartą. W tej zagmatwanej historii żaden scenariusz nie jest z góry wykluczony.