Przez dziesięć lat grała Ulę z "Klanu"? Dziś ma 41 lat i zajmuje się czymś zupełnie innym

Aleksandra Niżyńska była znakomicie zapowiadającą się aktorką. Przez jedenaście lat widzowie mogli oglądać ją w roli Uli, rezolutnej i rozsądnej koleżanki jednej z głównych bohaterek - Oli Lubicz (w tej roli Kaja Paschalska) w serialu "Klan", który od 1997 roku nieprzerwanie jest emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Aleksandra na plan trafiła dzięki swojemu ojcu - Wojciechowi Niżyńskiemu, który jest pomysłodawcą oraz scenarzystą i producentem tej najdłużej emitowanej w historii polskiej telewizji telenoweli. Niżyńska po raz pierwszy na ekranie pojawiła się w 2008 roku i przez ponad dekadę odgrywała rolę Uli. W 2002 roku zagrała również poboczną rolę w obsypanym Oscarami filmie Romana Polańskiego "Pianista". Zdawało się wówczas, że drzwi do aktorskiej kariery stoją przed nią otworem. W 2008 roku zdecydowała się opuścić serial i skupiła się na nauce.

Protesty i dramatyczny apel gwiazd "Klanu" do Barbary Bursztynowicz. "Nie zostawiaj nas"

Aleksandra Niżyńska porzuciła aktorstwo i zajęła się pracą na rzecz kobiet

O swoim nagłym zniknięciu z show-biznesu dziecięca aktorka opowiedziała w 2022 roku w rozmowie z "Dzień Dobry TVN". Aleksandra Niżyńska zdecydowała, że nie chce już angażować się w aktorstwo i postawiła na rozwój kariery naukowej.

Zaczęło się dziać dużo innych dodatkowych rzeczy w moim życiu i stwierdziłam, że chcę pójść w inną stronę. Studiowałam dwa kierunki, więc to było wyzwanie. Uznałam, że lepiej się odnajduję w pracy badawczej - mówiła wówczas Aleksandra Niżyńska.

Była aktorka studiowała dwa kierunki na Uniwersytecie Warszawskim: prawo oraz nauki społeczne, a także kształciła się w Niemczech. Po ukończeniu edukacji pracowała między innymi w Instytucie Spraw Publicznych, Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii, a także w Obserwatorium Równości Płci, a w 2011 roku opublikowała książkę: "Street Art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej". Dziś Aleksandra Niżyńska ma 40 lat i działa na rzecz praw kobiet, równości płci oraz partnerstwa w związkach.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda Aleksandra Niżyńska, czyli Ula z "Klanu".

10