Przełom w życiu Pawła Zduńskiego w "M jak miłość"! Judyta pomoże mu podjąć kluczową decyzję

"M jak miłość", odc. 1930 - co wydarzy się w serialu?

W 1930. odsłonie "M jak miłość" Paweł wciąż będzie zmagał się z problemami natury psychicznej. Jednak wsparcie ze strony bliskich z Grabiny – matki Marysi, babci Barbary (Teresa Lipowska) oraz siostry przyrodniej Agnes (Amanda Mincewicz) – a także odpowiednio dobrane leki i terapia sprawią, że zacznie powoli stawać na nogi. Poczuje się na tyle lepiej, że zacznie rozważać powrót do Warszawy razem z Antosiem.

Swoimi przemyśleniami w 1930. odcinku "M jak miłość" nie podzieli się od razu z rodziną. Zamiast tego opowie o nich Judycie, która już wcześniej oferowała mu wsparcie psychologiczne, o co prosiła ją Marysia. Zduński zainicjuje spotkanie z Kosowską, aby porozmawiać o swoich wątpliwościach. Będzie to kolejny dowód na to, że pomoc Judyty nie była tylko jednorazowa.

Wspólny spacer Pawła i Judyty w "M jak miłość". Zapadnie ważna decyzja

W 1930. odcinku "M jak miłość" Paweł i Judyta udadzą się na spacer do sadu zmarłego Lucjana Mostowiaka. To właśnie w to miejsce bohaterowie serialu udawali się najczęściej, gdy zmagali się z problemami i potrzebowali przemyśleć pewne sprawy. Zduński podtrzyma tę rodzinną tradycję.

- Zastanawiam się, czy nie wrócić do naszego życia. Ja i Antoś - wyzna Judycie Paweł.

- Tylko nie wiesz, czy jesteś gotowy? - zapyta Kosowska, a Zduński potwierdzi jej przypuszczenia.

W 1930. odcinku "M jak miłość" Judyta po raz kolejny posłuży dobrą radą. Psychoterapeutka podpowie synowi Marysi, co powinien uczynić, co pozwoli mu w końcu podjąć przełomową decyzję dotyczącą nie tylko jego przyszłości, ale również przyszłości małego Antka.

- I zacznijmy wszystko od początku, zgoda? - zapyta syna Paweł Zduński.

"M jak miłość", odc. 1931: Paweł Zduński wróci do Warszawy

W 1931. odcinku "M jak miłość" Paweł zdecyduje, że tuż po Świętach Bożego Narodzenia wróci z Antosiem do Warszawy. O swoim postanowieniu w pierwszej kolejności poinformuje Piotrka (Marcin Mroczek), który wraz z Kingą (Kataryna Cichopek) przybędzie do Grabiny, by zaoferować mu wsparcie. Zduński postanowi wrócić do dawnego życia, chociaż będzie to już życie bez ukochanej Franki (Dominika Kachlik).

W noworocznym 1931. odcinku "M jak miłość" Paweł podejmie decyzję o powrocie do pracy. Rzucenie się w wir obowiązków zawodowych ma mu pomóc oderwać myśli od tragicznej śmierci żony i zagwarantować odpowiednie warunki do życia dla Antosia. Zduński wreszcie zrozumie, że Franka pragnęłaby, aby on i ich synek próbowali żyć dalej pomimo tragedii.

- Paweł ma świadomość na pewno tego, że że na świecie jest jego syn i musi nad tym synem otworzyć parasol ochronny. Szczególnie w tym momencie, kiedy... nie będzie miał mamy. Więc ma dla kogo żyć i musi - zapowiedział Rafał Mroczek w "Kulisach M jak miłość".