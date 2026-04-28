Matura 2026. Lista lektur z gwiazdką. Te lektury są obowiązkowe, musisz je znać

Matury 2026

Niebawem wystartują matury! Maraton rozpocznie się w poniedziałek, 4 maja egzaminem z języka polskiego. Maturzyści otworzą arkusze CKE we wszystkich szkołach punktualnie o godzinie 9.00.

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski, poziom podstawowy

5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka, poziom podstawowy

6 maja (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne, poziom podstawowy

Jak wiadomo, egzamin dojrzałości związany jest ze stresem. Aby go zminimalizować, warto już wcześniej zapoznać się ze wszelkimi wytycznymi CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) tak, aby nie być zaskoczonym podczas otwarcia arkuszy maturalnych.

Matura 2026. Lektury z gwiazdką

Niektóre lektury budzą grozę wśród maturzystów. Jak zapamiętać wszelkie szczegóły z wymaganych utworów? Które lektury bezwzględnie trzeba znać na maturze? Dla maturzystów mamy dobrą informację - w tym roku lista lektur została skrócona.

Wśród lektur z gwiazdką, które trzeba znać znajdują się:

Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana

Jan Parandowski, Mitologia, cz. I Grecja

Homer, Iliada (fragmenty)

Sofokles, Antygona

Lament świętokrzyski (fragmenty)

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)

Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

William Szekspir, Makbet

Molier, Skąpiec

Ignacy Krasicki, wybrana satyra

Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność; Dziady cz. III

Bolesław Prus, Lalka

Henryk Sienkiewicz, Potop (fragmenty)

Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara

Stanisław Wyspiański, Wesele

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (fragmenty)

Stefan Żeromski, Przedwiośnie

Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)

Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat (fragmenty)

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

Albert Camus,Dżuma

George Orwell, Rok 1984

Sławomir Mrożek, Tango

Marek Nowakowski, Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii)

Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)

Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)

Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)

Ponadto z zakresu szkoły podstawowej:

Ignacy Krasicki, bajki

Adam Mickiewicz, Dziady cz. II,Pan Tadeusz (księgi: I, II, IV, X, XI, XII)

Aleksander Fredro, Zemsta

Juliusz Słowacki, Balladyna

