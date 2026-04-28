"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3373

W ostatnim czasie w serialu "Barwy szczęścia" działo się naprawdę sporo, a wszystko zaczęło się od Daniela, który nawiązał współpracę z redakcją "Szoku", co przez decyzje Kornela wywołało u Modrzyckiego silne ukłucie zazdrości. Spore zamieszanie zapanowało również u Agaty, ponieważ z jej telefonu zniknęły zdjęcia potrzebne do uzyskania odszkodowania przez Huberta, a dodatkowo Lucyna zasugerowała konieczność przeprowadzenia dalszych prac w ich wspólnym domu. Równie gęsta atmosfera panowała między Dominiką a Renatą, gdy kwestia zakupu lokalu doprowadziła do tak poważnych spięć, że Kowalska wyznała mężowi chęć zakończenia wspólnego biznesu. Tymczasem w Brzezinach Kasia i Mariusz wspierali Jankę w trudnych chwilach po zawale jej ojca, co ostatecznie skłoniło dziewczynę do szczerych przeprosin skierowanych w stronę Sadowskiej. Na koniec warto wspomnieć o Karpiuku, który musiał zmierzyć się z wizją zapłaty niemal pół miliona złotych za rekultywację spalonych gruntów. Czego zatem można spodziewać się w następnym odcinku?

"Barwy szczęścia" odc. 3373 - streszczenie

Dominika ponownie decyduje się powierzyć Renacie opiekę nad swoim bistro, aby móc poświęcić czas na zabranie Matiego na spotkanie z Sonią. W szpitalu Daniel nawiązuje flirt z pracującą tam rejestratorką Julą, a po zakończeniu obowiązków zawodowych zajmuje się swoim synem Emilem. Ojciec postanawia wpoić chłopcu zasady bycia "prawdziwym mężczyzną", co wiąże się z sugestią zakończenia koleżeńskich relacji z Emilką oraz Polą. Hubert zostaje obdarowany biletami na balet przez ojca tancerki, której wcześniej udzielił pomocy, gdy ta zasłabła na ulicy. Z kolei Ewa planuje uchronić Romea przed wspólną wigilią z Aleksem, dlatego postanawia zaprosić go na święta do swojego domu.

"Barwy szczęścia" odc. 3373 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy tej produkcji z pewnością nie chcą przegapić momentu, w którym ich ulubione postacie podejmą kolejne życiowe wyzwania. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, aby na spokojnie poznać dalsze losy mieszkańców osiedla Pod Sosnami i ulicy Zacisznej. Serial jest emitowany regularnie na antenie telewizji publicznej, zapewniając stałą dawkę codziennych historii. Premiera tego konkretnego epizodu odbędzie się 5 maja 2026 roku. Odcinek numer 3373 będzie można obejrzeć na kanale TVP2 o godzinie 20:05.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który towarzyszy nam już od 2007 roku i wciąż przyciąga przed ekrany rzesze osób zainteresowanych życiem mieszkańców Warszawy. Scenarzyści dbają o to, by losy rodzin Marczaków, Pyrków czy Zwoleńskich odzwierciedlały problemy, z jakimi wielu z nas mierzy się na co dzień. To opowieść pełna nadziei, ale też trudnych momentów, w których bohaterowie szukają szczęścia, przyjaźni i miłości. W produkcji występuje wiele znanych twarzy, które przez lata zżyły się z publicznością. Obsada tego serialu to m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)