"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3373

W ostatnim czasie w serialu "Barwy szczęścia" działo się naprawdę sporo, a wszystko zaczęło się od Daniela, który nawiązał współpracę z redakcją "Szoku", co przez decyzje Kornela wywołało u Modrzyckiego silne ukłucie zazdrości. Spore zamieszanie zapanowało również u Agaty, ponieważ z jej telefonu zniknęły zdjęcia potrzebne do uzyskania odszkodowania przez Huberta, a dodatkowo Lucyna zasugerowała konieczność przeprowadzenia dalszych prac w ich wspólnym domu. Równie gęsta atmosfera panowała między Dominiką a Renatą, gdy kwestia zakupu lokalu doprowadziła do tak poważnych spięć, że Kowalska wyznała mężowi chęć zakończenia wspólnego biznesu. Tymczasem w Brzezinach Kasia i Mariusz wspierali Jankę w trudnych chwilach po zawale jej ojca, co ostatecznie skłoniło dziewczynę do szczerych przeprosin skierowanych w stronę Sadowskiej. Na koniec warto wspomnieć o Karpiuku, który musiał zmierzyć się z wizją zapłaty niemal pół miliona złotych za rekultywację spalonych gruntów. Czego zatem można spodziewać się w następnym odcinku?
"Barwy szczęścia" odc. 3373 - streszczenie
Dominika ponownie decyduje się powierzyć Renacie opiekę nad swoim bistro, aby móc poświęcić czas na zabranie Matiego na spotkanie z Sonią. W szpitalu Daniel nawiązuje flirt z pracującą tam rejestratorką Julą, a po zakończeniu obowiązków zawodowych zajmuje się swoim synem Emilem. Ojciec postanawia wpoić chłopcu zasady bycia "prawdziwym mężczyzną", co wiąże się z sugestią zakończenia koleżeńskich relacji z Emilką oraz Polą. Hubert zostaje obdarowany biletami na balet przez ojca tancerki, której wcześniej udzielił pomocy, gdy ta zasłabła na ulicy. Z kolei Ewa planuje uchronić Romea przed wspólną wigilią z Aleksem, dlatego postanawia zaprosić go na święta do swojego domu.
"Barwy szczęścia" odc. 3373 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Miłośnicy tej produkcji z pewnością nie chcą przegapić momentu, w którym ich ulubione postacie podejmą kolejne życiowe wyzwania. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, aby na spokojnie poznać dalsze losy mieszkańców osiedla Pod Sosnami i ulicy Zacisznej. Serial jest emitowany regularnie na antenie telewizji publicznej, zapewniając stałą dawkę codziennych historii. Premiera tego konkretnego epizodu odbędzie się 5 maja 2026 roku. Odcinek numer 3373 będzie można obejrzeć na kanale TVP2 o godzinie 20:05.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
"Barwy szczęścia" to serial, który towarzyszy nam już od 2007 roku i wciąż przyciąga przed ekrany rzesze osób zainteresowanych życiem mieszkańców Warszawy. Scenarzyści dbają o to, by losy rodzin Marczaków, Pyrków czy Zwoleńskich odzwierciedlały problemy, z jakimi wielu z nas mierzy się na co dzień. To opowieść pełna nadziei, ale też trudnych momentów, w których bohaterowie szukają szczęścia, przyjaźni i miłości. W produkcji występuje wiele znanych twarzy, które przez lata zżyły się z publicznością. Obsada tego serialu to m.in.:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)