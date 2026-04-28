"Klan": streszczenie odcinka 4708

W ostatnim odcinku serialu "Klan" powróciło kilka znajomych twarzy, a codzienne perypetie bohaterów splotły się z niespodziewanymi zwrotami akcji. Marek opowiedział Maćkowi o swoim udanym rejsie i obiecał mu wspólną naukę żeglowania, podczas gdy Ola po usłyszeniu nazwiska partnera Kaliny zaczęła podejrzewać, że mężczyzna jest byłym mężem Czesi. Przed posesją Rutki doszło do nieprzyjemnego spięcia między Leszkiem a czekającym na Judytę Zbigniewem, z kolei sportowe ambicje Mariusza i Janka zakończyły się wspólnym wyjściem na lody przez błąd w rezerwacji sali. Prawdziwie niebezpieczne chwile przeżyła jednak Ola, która podczas wizyty kuratorskiej u pijanego właściciela domu została zaatakowana przez psy, a później z pomocą sąsiada musiała wzywać policję do celowo uszkodzonego auta. Rodzinną atmosferę podgrzał dodatkowo Edmund, który odwiedził byłą żonę, aby ogłosić nowinę o swoim ślubie w Brukseli i zaprosić na tę uroczystość Patrycję wraz z bliskimi. Wszystko to złożyło się na wyjątkowo intensywny czas w życiu Lubiczów i ich przyjaciół, zatem sprawdźmy, co przyniesie kolejny odcinek.
"Klan" odc. 4708 - streszczenie
Miłka wyraża silny opór przed wyprawą do Brukseli na uroczystość zaślubin swojego ojca, ponieważ nie przepada za jego wybranką. Z zupełnie innym nastawieniem do tematu podchodzi Kuba, który z dużą chęcią odwiedziłby stolicę Belgii. Mariusz stara się wpłynąć na postawę dziewczynki, przedstawiając jej szczegółowy harmonogram weekendowych atrakcji i zwiedzania miasta. W tym samym czasie Ola opowiada Agnieszce o niefortunnym incydencie podczas wizyty kuratorskiej, w trakcie której została zraniona w nogę przez psa. Siostra natychmiast sugeruje jej wizytę u lekarza i przyjęcie szczepionki przeciwko wściekliźnie, by uniknąć problemów zdrowotnych. Lutka i Krzysztof po kolejnym powrocie z Włoch odwiedzają Jerzego, jednak rutynowa wizyta zmienia się w nerwową sytuację, gdy kobieta odkrywa kradzież pieniędzy z konta bankowego. Tymczasem Norbert kończy pakowanie swoich rzeczy w kawalerce, gdzie niespodziewanie pojawia się Roksi, a ich pożegnanie przerywa nagłe przyjście Sandry.
"Klan" odc. 4708 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Śledzenie codziennych perypetii rodziny Lubiczów to dla wielu osób stały punkt popołudniowego relaksu przed telewizorem. Aby być na bieżąco ze wszystkimi wątkami, warto zarezerwować sobie czas w kalendarzu i sprawdzić aktualny program. Telewizja Polska dba o regularną emisję nowych odcinków, które można oglądać w dni powszednie. Najnowsza odsłona tej opowieści zostanie zaprezentowana już w najbliższy wtorek. Premiera 4708. odcinka serialu "Klan" odbędzie się 5 maja 2026 roku o godzinie 17:55 na antenie TVP1.
Polecany artykuł:
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to najdłużej emitowana polska produkcja, która od lat dziewięćdziesiątych gromadzi przed ekranami całe pokolenia. Serial skupia się na zwyczajnym życiu Lubiczów, pokazując ich codzienne sukcesy oraz mniejsze i większe problemy, z którymi każdy może się utożsamić. Twórcy umiejętnie łączą klasyczne wątki z nowoczesnymi tematami, co sprawia, że format ten wciąż cieszy się dużą popularnością. Dobra wiadomość dla fanów jest taka, że przygody ich ulubieńców będą kontynuowane co najmniej do połowy 2027 roku. W obsadzie tego serialu występują:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)