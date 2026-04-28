"Klan": streszczenie odcinka 4708

W ostatnim odcinku serialu "Klan" powróciło kilka znajomych twarzy, a codzienne perypetie bohaterów splotły się z niespodziewanymi zwrotami akcji. Marek opowiedział Maćkowi o swoim udanym rejsie i obiecał mu wspólną naukę żeglowania, podczas gdy Ola po usłyszeniu nazwiska partnera Kaliny zaczęła podejrzewać, że mężczyzna jest byłym mężem Czesi. Przed posesją Rutki doszło do nieprzyjemnego spięcia między Leszkiem a czekającym na Judytę Zbigniewem, z kolei sportowe ambicje Mariusza i Janka zakończyły się wspólnym wyjściem na lody przez błąd w rezerwacji sali. Prawdziwie niebezpieczne chwile przeżyła jednak Ola, która podczas wizyty kuratorskiej u pijanego właściciela domu została zaatakowana przez psy, a później z pomocą sąsiada musiała wzywać policję do celowo uszkodzonego auta. Rodzinną atmosferę podgrzał dodatkowo Edmund, który odwiedził byłą żonę, aby ogłosić nowinę o swoim ślubie w Brukseli i zaprosić na tę uroczystość Patrycję wraz z bliskimi. Wszystko to złożyło się na wyjątkowo intensywny czas w życiu Lubiczów i ich przyjaciół, zatem sprawdźmy, co przyniesie kolejny odcinek.

"Klan" odc. 4708 - streszczenie

Miłka wyraża silny opór przed wyprawą do Brukseli na uroczystość zaślubin swojego ojca, ponieważ nie przepada za jego wybranką. Z zupełnie innym nastawieniem do tematu podchodzi Kuba, który z dużą chęcią odwiedziłby stolicę Belgii. Mariusz stara się wpłynąć na postawę dziewczynki, przedstawiając jej szczegółowy harmonogram weekendowych atrakcji i zwiedzania miasta. W tym samym czasie Ola opowiada Agnieszce o niefortunnym incydencie podczas wizyty kuratorskiej, w trakcie której została zraniona w nogę przez psa. Siostra natychmiast sugeruje jej wizytę u lekarza i przyjęcie szczepionki przeciwko wściekliźnie, by uniknąć problemów zdrowotnych. Lutka i Krzysztof po kolejnym powrocie z Włoch odwiedzają Jerzego, jednak rutynowa wizyta zmienia się w nerwową sytuację, gdy kobieta odkrywa kradzież pieniędzy z konta bankowego. Tymczasem Norbert kończy pakowanie swoich rzeczy w kawalerce, gdzie niespodziewanie pojawia się Roksi, a ich pożegnanie przerywa nagłe przyjście Sandry.

"Klan" odc. 4708 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie codziennych perypetii rodziny Lubiczów to dla wielu osób stały punkt popołudniowego relaksu przed telewizorem. Aby być na bieżąco ze wszystkimi wątkami, warto zarezerwować sobie czas w kalendarzu i sprawdzić aktualny program. Telewizja Polska dba o regularną emisję nowych odcinków, które można oglądać w dni powszednie. Najnowsza odsłona tej opowieści zostanie zaprezentowana już w najbliższy wtorek. Premiera 4708. odcinka serialu "Klan" odbędzie się 5 maja 2026 roku o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to najdłużej emitowana polska produkcja, która od lat dziewięćdziesiątych gromadzi przed ekranami całe pokolenia. Serial skupia się na zwyczajnym życiu Lubiczów, pokazując ich codzienne sukcesy oraz mniejsze i większe problemy, z którymi każdy może się utożsamić. Twórcy umiejętnie łączą klasyczne wątki z nowoczesnymi tematami, co sprawia, że format ten wciąż cieszy się dużą popularnością. Dobra wiadomość dla fanów jest taka, że przygody ich ulubieńców będą kontynuowane co najmniej do połowy 2027 roku. W obsadzie tego serialu występują:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)