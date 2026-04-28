"Klan": streszczenie odcinka 4708

Redakcja Eska Cinema
2026-04-28 9:20

W nadchodzącym 4708. odcinku serialu "Klan" Miłka stanie przed trudną decyzją dotyczącą rodzinnego wyjazdu do Brukseli. Dziewczynka nie jest zachwycona perspektywą udziału w ślubie ojca, co wywołuje spore poruszenie wśród jej najbliższych. Mariusz spróbuje załagodzić sytuację i przekonać ją do podróży, kusząc atrakcyjnym planem zwiedzania stolicy Belgii.

Klan, odcinek 4657: Załamanie Norberta sięga zenitu, a jego wybuch w warsztacie budzi obawy o jego zdrowie psychiczne

i

Autor: TVP/ Materiały prasowe Mężczyzna z zarostem, w szarym swetrze, z włosami zaczesanymi do tyłu, patrzy z zaniepokojeniem lub zaskoczeniem, ustami lekko otwartymi. Ujęcie portretowe skupia się na jego twarzy i części torsu, tło jest jasnoszare. Możesz dowiedzieć się więcej o tym bohaterze serialu "Klan" na stronie Super Seriale.

W ostatnim odcinku serialu "Klan" powróciło kilka znajomych twarzy, a codzienne perypetie bohaterów splotły się z niespodziewanymi zwrotami akcji. Marek opowiedział Maćkowi o swoim udanym rejsie i obiecał mu wspólną naukę żeglowania, podczas gdy Ola po usłyszeniu nazwiska partnera Kaliny zaczęła podejrzewać, że mężczyzna jest byłym mężem Czesi. Przed posesją Rutki doszło do nieprzyjemnego spięcia między Leszkiem a czekającym na Judytę Zbigniewem, z kolei sportowe ambicje Mariusza i Janka zakończyły się wspólnym wyjściem na lody przez błąd w rezerwacji sali. Prawdziwie niebezpieczne chwile przeżyła jednak Ola, która podczas wizyty kuratorskiej u pijanego właściciela domu została zaatakowana przez psy, a później z pomocą sąsiada musiała wzywać policję do celowo uszkodzonego auta. Rodzinną atmosferę podgrzał dodatkowo Edmund, który odwiedził byłą żonę, aby ogłosić nowinę o swoim ślubie w Brukseli i zaprosić na tę uroczystość Patrycję wraz z bliskimi. Wszystko to złożyło się na wyjątkowo intensywny czas w życiu Lubiczów i ich przyjaciół, zatem sprawdźmy, co przyniesie kolejny odcinek.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

"Klan" odc. 4708 - streszczenie

Miłka wyraża silny opór przed wyprawą do Brukseli na uroczystość zaślubin swojego ojca, ponieważ nie przepada za jego wybranką. Z zupełnie innym nastawieniem do tematu podchodzi Kuba, który z dużą chęcią odwiedziłby stolicę Belgii. Mariusz stara się wpłynąć na postawę dziewczynki, przedstawiając jej szczegółowy harmonogram weekendowych atrakcji i zwiedzania miasta. W tym samym czasie Ola opowiada Agnieszce o niefortunnym incydencie podczas wizyty kuratorskiej, w trakcie której została zraniona w nogę przez psa. Siostra natychmiast sugeruje jej wizytę u lekarza i przyjęcie szczepionki przeciwko wściekliźnie, by uniknąć problemów zdrowotnych. Lutka i Krzysztof po kolejnym powrocie z Włoch odwiedzają Jerzego, jednak rutynowa wizyta zmienia się w nerwową sytuację, gdy kobieta odkrywa kradzież pieniędzy z konta bankowego. Tymczasem Norbert kończy pakowanie swoich rzeczy w kawalerce, gdzie niespodziewanie pojawia się Roksi, a ich pożegnanie przerywa nagłe przyjście Sandry.

"Klan" odc. 4708 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie codziennych perypetii rodziny Lubiczów to dla wielu osób stały punkt popołudniowego relaksu przed telewizorem. Aby być na bieżąco ze wszystkimi wątkami, warto zarezerwować sobie czas w kalendarzu i sprawdzić aktualny program. Telewizja Polska dba o regularną emisję nowych odcinków, które można oglądać w dni powszednie. Najnowsza odsłona tej opowieści zostanie zaprezentowana już w najbliższy wtorek. Premiera 4708. odcinka serialu "Klan" odbędzie się 5 maja 2026 roku o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

Polecany artykuł:

"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 121

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to najdłużej emitowana polska produkcja, która od lat dziewięćdziesiątych gromadzi przed ekranami całe pokolenia. Serial skupia się na zwyczajnym życiu Lubiczów, pokazując ich codzienne sukcesy oraz mniejsze i większe problemy, z którymi każdy może się utożsamić. Twórcy umiejętnie łączą klasyczne wątki z nowoczesnymi tematami, co sprawia, że format ten wciąż cieszy się dużą popularnością. Dobra wiadomość dla fanów jest taka, że przygody ich ulubieńców będą kontynuowane co najmniej do połowy 2027 roku. W obsadzie tego serialu występują:

  • Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
  • Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
  • Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
  • Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
  • Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
  • Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
  • Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
Grała siostrę Dorotę w Klanie. Nie do wiary, jak dziś wygląda Agnieszka Wosińska
Galeria zdjęć 16
Klan