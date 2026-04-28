"M jak miłość": streszczenie odcinka 1931

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "M jak miłość" mocno skupiły się na trudnych zmaganiach domowników i ich walce o spokój w Grabinie. Poważny stan psychiczny Pawła zmusił bliskich do okazania mu ogromnego wsparcia, przy czym Agnes nie tylko troskliwie zajęła się małym Antosiem, ale też zdobyła się na bolesne wyznanie o braku możliwości posiadania własnych dzieci. Tymczasem u Natalii pojawił się promyk nowej przyjaźni z Mikołajem Lipińskim, który po wspólnym wyjściu na kawę zaproponował jej przeprowadzenie zajęć dla uczniów o bezpieczeństwie na drodze. Mała Hania postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i ponownie próbowała zmotywować Adama, aby w końcu oficjalnie poprosił jej mamę o rękę. Niestety w życiu Franka nie zabrakło bolesnego dramatu, gdy przemocowy ojczym wymusił na nim kolejne spotkanie, co negatywnie odbiło się na dalszych losach nastolatka. Jakie skutki przyniosą te wszystkie zdarzenia w nadchodzącym czasie?
"M jak miłość" odc. 1931 - streszczenie
Bartek próbuje wymusić na Franku wyznanie, z kim ten widział się w nocy nad rzeką. Sfrustrowany chłopak reaguje gwałtownie, ucieka z domu i po raz kolejny okrada Lisieckich. Kiedy wielogodzinne poszukiwania nie przynoszą żadnego rezultatu, Natalia decyduje się na ogłoszenie procedury Child Alert. Wieczorem w Siedlisku dochodzi do groźnego incydentu, ponieważ zjawia się tam uzbrojony w nóż ojczym Franka. W międzyczasie Grabinę odwiedzają Kinga i Piotrek, co staje się okazją do szczerej rozmowy między braćmi Zduńskimi. Piotrek przeprasza Pawła za to, że wcześniej lekceważył jego objawy depresji. Z kolei Artur spędza z Joanną niemal każdą wolną chwilę i proponuje jej wspólny wyjazd na konferencję do Krakowa, przed czym stanowczo ostrzega go Judyta.
"M jak miłość" odc. 1931 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Produkcja o perypetiach rodziny Mostowiaków od lat gości w polskich domach, ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem. Wiele osób z uwagą obserwuje życiowe zakręty bohaterów, czekając na wyjaśnienia kolejnych wątków. Każdy nowy epizod to stały punkt w telewizyjnej ramówce, którego nie można pominąć, jeśli chce się być na bieżąco z fabułą. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 5 maja 2026 roku. Będzie go można obejrzeć na antenie TVP2 o godzinie 20:55.
Polecany artykuł:
"M jak miłość" - opis serialu i obsada
Serial ten to absolutna legenda polskiej telewizji, która towarzyszy nam już od 2000 roku i wciąż gromadzi ogromną publiczność przed ekranami. Opowieść o losach klanu Mostowiaków zyskała status kultowej dzięki życiowym historiom, w których każdy może odnaleźć cząstkę siebie. Luźny klimat i dbałość o realizm sprawiają, że to obecnie najdłużej nadawana telenowela w kraju. Fani uwielbiają wracać do Grabiny, by obserwować, jak na przestrzeni dwóch dekad zmieniają się relacje między dobrze znanymi postaciami. W obsadzie tego serialu występują:
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)
- Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Michalina Sosna (jako Kama)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)