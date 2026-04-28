"M jak miłość": streszczenie odcinka 1931

Ostatnie wydarzenia w serialu "M jak miłość" mocno skupiły się na trudnych zmaganiach domowników i ich walce o spokój w Grabinie. Poważny stan psychiczny Pawła zmusił bliskich do okazania mu ogromnego wsparcia, przy czym Agnes nie tylko troskliwie zajęła się małym Antosiem, ale też zdobyła się na bolesne wyznanie o braku możliwości posiadania własnych dzieci. Tymczasem u Natalii pojawił się promyk nowej przyjaźni z Mikołajem Lipińskim, który po wspólnym wyjściu na kawę zaproponował jej przeprowadzenie zajęć dla uczniów o bezpieczeństwie na drodze. Mała Hania postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i ponownie próbowała zmotywować Adama, aby w końcu oficjalnie poprosił jej mamę o rękę. Niestety w życiu Franka nie zabrakło bolesnego dramatu, gdy przemocowy ojczym wymusił na nim kolejne spotkanie, co negatywnie odbiło się na dalszych losach nastolatka. Jakie skutki przyniosą te wszystkie zdarzenia w nadchodzącym czasie?

"M jak miłość" odc. 1931 - streszczenie

Bartek próbuje wymusić na Franku wyznanie, z kim ten widział się w nocy nad rzeką. Sfrustrowany chłopak reaguje gwałtownie, ucieka z domu i po raz kolejny okrada Lisieckich. Kiedy wielogodzinne poszukiwania nie przynoszą żadnego rezultatu, Natalia decyduje się na ogłoszenie procedury Child Alert. Wieczorem w Siedlisku dochodzi do groźnego incydentu, ponieważ zjawia się tam uzbrojony w nóż ojczym Franka. W międzyczasie Grabinę odwiedzają Kinga i Piotrek, co staje się okazją do szczerej rozmowy między braćmi Zduńskimi. Piotrek przeprasza Pawła za to, że wcześniej lekceważył jego objawy depresji. Z kolei Artur spędza z Joanną niemal każdą wolną chwilę i proponuje jej wspólny wyjazd na konferencję do Krakowa, przed czym stanowczo ostrzega go Judyta.

"M jak miłość" odc. 1931 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja o perypetiach rodziny Mostowiaków od lat gości w polskich domach, ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem. Wiele osób z uwagą obserwuje życiowe zakręty bohaterów, czekając na wyjaśnienia kolejnych wątków. Każdy nowy epizod to stały punkt w telewizyjnej ramówce, którego nie można pominąć, jeśli chce się być na bieżąco z fabułą. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 5 maja 2026 roku. Będzie go można obejrzeć na antenie TVP2 o godzinie 20:55.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

Serial ten to absolutna legenda polskiej telewizji, która towarzyszy nam już od 2000 roku i wciąż gromadzi ogromną publiczność przed ekranami. Opowieść o losach klanu Mostowiaków zyskała status kultowej dzięki życiowym historiom, w których każdy może odnaleźć cząstkę siebie. Luźny klimat i dbałość o realizm sprawiają, że to obecnie najdłużej nadawana telenowela w kraju. Fani uwielbiają wracać do Grabiny, by obserwować, jak na przestrzeni dwóch dekad zmieniają się relacje między dobrze znanymi postaciami. W obsadzie tego serialu występują:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)