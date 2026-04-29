Przełom u Pawła w "M jak miłość". Zaskakująca decyzja o przyszłości syna

Przyszłość Pawła i Agnes w "M jak miłość"

Po powrocie do Grabiny Paweł musi zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem. Odcinki „M jak miłość” emitowane w maju 2026 roku pokażą, czy wdowiec zdoła przezwyciężyć traumę po śmierci Franki, wygrać z depresją i samodzielnie zająć się małym Antosiem. Zduński może liczyć na pomoc całej rodziny, która robi wszystko, by postawić go na nogi. Największym wsparciem okazuje się jednak Agnes. Kobieta w naturalny sposób przejęła obowiązki rodzicielskie, stając się dla chłopca zastępczą matką.

Jak zdradzili Rafał Mroczek i Amanda Mincewicz w programie „Kulisy serialu M jak miłość”, wspólna opieka nad dzieckiem mocno wpłynie na relację tej dwójki. Pobyt w rodzinnej miejscowości to dla Zduńskiego nie tylko szansa na odbudowę więzi z synem, ale również początek głębszego uczucia do córki Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), który jest jego ojczymem.

Agnes ratuje Zduńskiego przed załamaniem

To właśnie dzięki ogromnemu zaangażowaniu Agnes, Paweł wreszcie zrozumie swoje błędy. Na początku maja, tuż przed finałem obecnego sezonu, złamany mężczyzna uświadomi sobie, że musi wziąć pełną odpowiedzialność za Antosia, który niezwykle go potrzebuje. Będzie zdeterminowany, by wynagrodzić dziecku miesiące swojej nieobecności. Wcześniej Zduński ukrywał się w samotni w Kampinosie, gdzie topił smutki w alkoholu i całkowicie odciął się od świata po tragicznej utracie Franki.

22

Powrót do Warszawy w 1930. odcinku "M jak miłość"

W 1930. odcinku „M jak miłość” w głowie Pawła wykiełkuje pomysł powrotu do dawnego życia w Warszawie. Początkowo jednak zabraknie mu pewności siebie, by podjąć się samodzielnego wychowania chłopca. Kilkumiesięczny Antoś zdążył już bardzo zżyć się z Agnes oraz babcią Marysią (Małgorzata Pieńkowska), dlatego drastyczna zmiana otoczenia mogłaby być dla malucha trudnym przeżyciem. Podczas spotkania w gabinecie Judyty (Paulina Chruściel), pacjent podzieli się z terapeutką swoimi największymi obawami dotyczącymi przyszłości.

- Zastanawiam się, czy nie wrócić do naszego życia... Ja i Antoś...

Na te słowa od razu odpowiada Judyta, która skutecznie pomaga wdowcowi uporać się z dramatyczną przeszłością i wyjść na prostą.

- Tylko nie wiesz, czy jesteś gotowy? -

Ostateczna decyzja zapadnie w 1931. odcinku telenoweli. Paweł postanowi opuścić Grabinę zaraz po świętach Bożego Narodzenia i zabrać syna do miasta. Ten krok będzie jednoznaczny z bolesnym rozdzieleniem Agnes i Antosia. Zduński zwróci się bezpośrednio do dziecka, obiecując mu nowy start.

- Zaczniemy wszystko od początku. Zgoda? -