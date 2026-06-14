Złoty chłopak, odcinki 312-316: Szokujące wydarzenia po śmierci Aysen. Halis przygotowuje tajną operację [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-14 10:42

Nadchodzący tydzień z serialem „Złoty chłopak” przyniesie widzom potężną dawkę dramatycznych wydarzeń, w których centrum znajdzie się oskarżona o najcięższą zbrodnię Suna. Po nagłej i zagadkowej śmierci poturbowanej Aysen, dziewczyna zostanie oficjalnie posądzona o morderstwo, za czym stoi bezwzględna Wielka Pani. Ferit i Seyran rozpoczną desperacki wyścig z czasem, by zdobyć dowody niewinności Suny, podczas gdy Abidin zagrozi matce całkowitym zniknięciem z jej życia. Sytuację skomplikuje fakt, że uwięzienie młodych Korhanów okaże się elementem tajnego planu Halisa i prokuratury. Zapraszamy do czytania poszczególnych streszczeń i oglądania nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 15-19 czerwca.

W poprzednich odcinkach (307-311) lekarzom udało się uratować Sunę, jednak Esme w wyniku silnego stresu straciła dziecko. Halis przekonał Ferita, że najważniejsze jest ocalenie rodziny, a nie zemsta. Abidin próbował odzyskać zaufanie Suny i przekonać ją do wspólnego wychowywania dziecka. Seyran wraz z Ifakat zaplanowała konfrontację z Wielką Panią, podczas której ją postrzeliła. Ferit dowiedział się, że Halis przepisał na niego udziały w firmie. Suna wróciła do rezydencji Abidina, gdzie została szantażowana przez Aysen. Podczas kłótni Aysen spadła ze schodów, a później oskarżyła o to Sunę, zachowując jednak prawdę dla siebie. Halis przerwał leczenie i zaczął przygotowywać się do śmierci, a bliscy postanowili walczyć o jego życie. Tymczasem Suna i Abidin planowali wspólny wyjazd, lecz Wielka Pani zapowiedziała, że zrobi wszystko, by ich powstrzymać.

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„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 312

Wielka Pani jedzie do szpitala, by poznać prawdę o konflikcie Suny i Aysen. Halis pod wpływem emocji zgadza się na dalsze leczenie. Wielka Pani zaczyna działać przeciwko Sunie. Seyran przyznaje się Feritowi, że ma trudności z zajściem w ciążę. Karam planuje zemstę na Seyran.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 313

Suna i Abidin chcą wyjechać za granicę. W aucie Ferita przestają działać hamulce. Rodzina dowiaduje się, że Aysen zmarła, a Suna zostaje oskarżona o zabójstwo. Za całą intrygą stoi Wielka Pani. Ferit i Seyran zaczynają szukać dowodów, by oczyścić Sunę z zarzutów.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 314

Ferit i Seyran odkrywają, że ze szpitala usunięto nagrania z dnia śmierci Aysen, więc zaczynają szukać innego dowodu. Seyran trafia na kobietę, która nagrywała szpitalny korytarz. Rodzina dowiaduje się, że bez nowego dowodu Suna trafi do aresztu, dlatego Ferit i Seyran próbują jak najszybciej przekazać nagranie policji. Abidin błaga matkę, by uratowała Sunę i grozi, że jeśli tego nie zrobi, weźmie winę na siebie i zniknie z jej życia.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 315

Suna zostaje zwolniona po tym, jak Szefika zmienia zeznania, a Sadik niespodziewanie przyznaje się do zabicia Aysen. Ferit nie wierzy w jego wersję i podejrzewa, że Sadik bierze winę na siebie, by chronić Wielką Panią. Suna zostaje zmuszona do powrotu do rezydencji. Ferit i Abidin trafiają do aresztu po bójce. Jest to część tajnego planu, który ma pomóc odkryć prawdę dotyczącą śmierci Aysen.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 316

Suna próbuje zostać u rodziny, ale Wielka Pani przypomina jej o umowie i zmusza ją do powrotu do rezydencji. Abidin udaje przed Sadikiem, że chce go chronić, a Ferit naciska na niego, bo jest pewien, że Sadik kryje Wielką Panią. Czengiz wyjawia Orhanowi i Kazimowi, że cała akcja jest tajną operacją zaplanowaną przez Halisa i prokuratora. Kazim i Esme szykują się do wejścia do rezydencji, żeby chronić Sunę.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Złoty chłopak” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejna seria odcinków 312-316 zostanie wyemitowana w dniach od 15 do 19 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

  • Odcinek 312 - poniedziałek, 15 czerwca
  • Odcinek 313 - wtorek, 16 czerwca
  • Odcinek 314 - środa, 17 czerwca
  • Odcinek 315 - czwartek, 18 czerwca
  • Odcinek 316 - piątek, 19 czerwca

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"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Serial opowiada o losach wpływowej rodziny Korhanów, w której najważniejsze są tradycja i reputacja. W centrum wydarzeń znajduje się Ferit – młody, bogaty mężczyzna prowadzący beztroskie życie, unikający odpowiedzialności i poważnych zobowiązań. Jego zachowanie zaczyna jednak budzić sprzeciw dziadka Halisa, który postanawia zdyscyplinować wnuka i skierować go na właściwą drogę. Równocześnie rozwija się historia miłości Ferita i Seyran – uczucia silnego, lecz wystawionego na liczne próby. Na ich relację wpływają rodzinne decyzje, konflikty i oczekiwania otoczenia, przez co bohaterowie muszą nieustannie walczyć o swoje szczęście.

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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