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W poprzednich odcinkach (307-311) lekarzom udało się uratować Sunę, jednak Esme w wyniku silnego stresu straciła dziecko. Halis przekonał Ferita, że najważniejsze jest ocalenie rodziny, a nie zemsta. Abidin próbował odzyskać zaufanie Suny i przekonać ją do wspólnego wychowywania dziecka. Seyran wraz z Ifakat zaplanowała konfrontację z Wielką Panią, podczas której ją postrzeliła. Ferit dowiedział się, że Halis przepisał na niego udziały w firmie. Suna wróciła do rezydencji Abidina, gdzie została szantażowana przez Aysen. Podczas kłótni Aysen spadła ze schodów, a później oskarżyła o to Sunę, zachowując jednak prawdę dla siebie. Halis przerwał leczenie i zaczął przygotowywać się do śmierci, a bliscy postanowili walczyć o jego życie. Tymczasem Suna i Abidin planowali wspólny wyjazd, lecz Wielka Pani zapowiedziała, że zrobi wszystko, by ich powstrzymać.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 312
Wielka Pani jedzie do szpitala, by poznać prawdę o konflikcie Suny i Aysen. Halis pod wpływem emocji zgadza się na dalsze leczenie. Wielka Pani zaczyna działać przeciwko Sunie. Seyran przyznaje się Feritowi, że ma trudności z zajściem w ciążę. Karam planuje zemstę na Seyran.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 313
Suna i Abidin chcą wyjechać za granicę. W aucie Ferita przestają działać hamulce. Rodzina dowiaduje się, że Aysen zmarła, a Suna zostaje oskarżona o zabójstwo. Za całą intrygą stoi Wielka Pani. Ferit i Seyran zaczynają szukać dowodów, by oczyścić Sunę z zarzutów.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 314
Ferit i Seyran odkrywają, że ze szpitala usunięto nagrania z dnia śmierci Aysen, więc zaczynają szukać innego dowodu. Seyran trafia na kobietę, która nagrywała szpitalny korytarz. Rodzina dowiaduje się, że bez nowego dowodu Suna trafi do aresztu, dlatego Ferit i Seyran próbują jak najszybciej przekazać nagranie policji. Abidin błaga matkę, by uratowała Sunę i grozi, że jeśli tego nie zrobi, weźmie winę na siebie i zniknie z jej życia.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 315
Suna zostaje zwolniona po tym, jak Szefika zmienia zeznania, a Sadik niespodziewanie przyznaje się do zabicia Aysen. Ferit nie wierzy w jego wersję i podejrzewa, że Sadik bierze winę na siebie, by chronić Wielką Panią. Suna zostaje zmuszona do powrotu do rezydencji. Ferit i Abidin trafiają do aresztu po bójce. Jest to część tajnego planu, który ma pomóc odkryć prawdę dotyczącą śmierci Aysen.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 316
Suna próbuje zostać u rodziny, ale Wielka Pani przypomina jej o umowie i zmusza ją do powrotu do rezydencji. Abidin udaje przed Sadikiem, że chce go chronić, a Ferit naciska na niego, bo jest pewien, że Sadik kryje Wielką Panią. Czengiz wyjawia Orhanowi i Kazimowi, że cała akcja jest tajną operacją zaplanowaną przez Halisa i prokuratora. Kazim i Esme szykują się do wejścia do rezydencji, żeby chronić Sunę.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Złoty chłopak” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejna seria odcinków 312-316 zostanie wyemitowana w dniach od 15 do 19 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
- Odcinek 312 - poniedziałek, 15 czerwca
- Odcinek 313 - wtorek, 16 czerwca
- Odcinek 314 - środa, 17 czerwca
- Odcinek 315 - czwartek, 18 czerwca
- Odcinek 316 - piątek, 19 czerwca
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"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada
Serial opowiada o losach wpływowej rodziny Korhanów, w której najważniejsze są tradycja i reputacja. W centrum wydarzeń znajduje się Ferit – młody, bogaty mężczyzna prowadzący beztroskie życie, unikający odpowiedzialności i poważnych zobowiązań. Jego zachowanie zaczyna jednak budzić sprzeciw dziadka Halisa, który postanawia zdyscyplinować wnuka i skierować go na właściwą drogę. Równocześnie rozwija się historia miłości Ferita i Seyran – uczucia silnego, lecz wystawionego na liczne próby. Na ich relację wpływają rodzinne decyzje, konflikty i oczekiwania otoczenia, przez co bohaterowie muszą nieustannie walczyć o swoje szczęście.
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet