"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 926

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły przełom w poszukiwaniach, na który od dawna czekano. Diego i Blanca w końcu odnaleźli małego Moisesa, który był pilnowany przez bandytę wynajętego wcześniej przez Ursulę. W tym samym czasie Ramon przygotowywał się do przemówienia w Cabrahigo, ale szybko odkrył, że na miejscu czekało na niego znacznie więcej obowiązków niż początkowo sądził. Silvia domyśliła się, co tak naprawdę trapi Artura, lecz mimo to postanowiła zachować spokój i zaczekać, aż mężczyzna sam o wszystkim opowie. Inigo planował natomiast przekupienie Cesare’a, aby ten złożył korzystne zeznania dla Flory, choć Felipe szczerze mu to odradzał. Zatem czego spodziewać się u waszych ulubieńców w kolejnym odcinku?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

"Akacjowa 38" odc. 926 - streszczenie

Diego i Blanca w końcu zjawiają się w Madrycie, przywożąc ze sobą małego Moisesa. W tym samym czasie Arturo stara się odsunąć od siebie Silvię i prosi Estebana, by ten zabrał ją na daleką wyprawę na Grenlandię. Pułkownik ukrywa fakt, że traci wzrok i nie chce, aby kobieta czuła się do niego uwiązana przez jego niepełnosprawność. Silvia jednak stawia opór i próbuje wyciągnąć prawdę od Agustiny, która mimo nacisków zachowuje milczenie i decyduje się na odejście ze służby. Do miasta wraca także Ursula, która natychmiast konfrontuje się z Blanką, żądając oddania chłopca. Małżonkowie decydują się na desperacki krok i wmawiają kobiecie, że nie wiedzą nic o Moisesie, a poród zakończył się przyjściem na świat martwej dziewczynki.

"Akacjowa 38" odc. 926 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie zainteresowani kolejnymi perypetiami mieszkańców madryckiej kamienicy nie muszą długo czekać na premierową emisję. Serial gości na ekranach regularnie, pozwalając na bieżąco śledzić skomplikowane relacje między poszczególnymi postaciami. Aby nie przegapić żadnego ważnego zwrotu akcji w wątku Arturo czy Ursuli, warto wcześniej zaplanować sobie czas na popołudniowy seans. Ten konkretny epizod zostanie wyemitowany w telewizji publicznej w standardowym pasmie nadawania. Odcinek 926 serialu "Akacjowa 38" będzie można obejrzeć we wtorek 4 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:25 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta barwna, kostiumowa opowieść przenosi nas do słonecznej Hiszpanii z początku minionego stulecia, gdzie honor i konwenanse walczą z porywami serca. Losy rodzin mieszkających pod jednym adresem są ze sobą nierozerwalnie połączone, co tworzy pasjonującą mozaikę ludzkich dramatów. Produkcja słynie z dbałości o detale historyczne oraz pięknych plenerów, które nadają całości niepowtarzalnego klimatu. Nic dziwnego, że przygody lokatorów tej kamienicy zyskały tak liczne grono sympatyków, ceniących sobie klasyczną formę telenoweli. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)