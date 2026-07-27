"Panna młoda": streszczenie odcinka 162

Ostatnie wydarzenia mocno namieszały w życiu bohaterów, a serial "Panna młoda" w minionym odcinku postawił na wyjątkowo mocne zwroty akcji. Cihan wyznał Enginowi, że Hancer spodziewa się dziecka, które nie jest jego, co wywołało ogromne poruszenie. Beyza nie potrafiła odnaleźć się w roli matki i zupełnie przerosła ją codzienna opieka nad niemowlakiem, przez co zagubiona Hancer ponownie szukała wsparcia u Meliha. Nocą doszło do ryzykownej sytuacji, kiedy Yonca zakradła się do rezydencji i potajemnie wzięła na ręce swojego syna. Cemil nagle opuścił dom i nie zdradził Deryi, dokąd ani po co wychodzi, zostawiając ją w pełnej niepewności. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Panna młoda" odc. 162 - streszczenie

W 162. odcinku serialu Cihan przekazuje Deryi wiadomość o tym, że Hancer spodziewa się dziecka. Po usłyszeniu tej nowiny kobieta próbuje wytłumaczyć mężczyźnie, że przymuszanie dziewczyny do małżeństwa nie przyniesie niczego dobrego. W tym samym czasie Mahmut szuka konfrontacji i zamierza poważnie porozmawiać z Melihem. Melih decyduje się jednak na odważny krok i pomaga Hancer potajemnie uciec z domu jej brata. Równolegle w posiadłości dochodzi do trudnej sceny, w której Mukadder okazuje chłód swojemu wnukowi. Kobieta odrzuca dziecko i stanowczo odmawia wzięcia noworodka na ręce.

"Panna młoda" odc. 162 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Telewizyjna Dwójka kontynuuje emisję tej popularnej tureckiej produkcji, która przyciąga przed ekrany rzesze osób zainteresowanych losami Hancer i Cihana. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić kolejnych zwrotów akcji w tej opowieści. Historia staje się coraz bardziej zagmatwana, a losy bohaterów splatają się w nieoczekiwany sposób. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany już w najbliższym czasie. Odcinek 162 serialu "Panna młoda" będzie można obejrzeć 4 sierpnia 2026 o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi opowieści o wielkiej miłości rodzącej się w trudnych okolicznościach. Losy Hancer, która poświęca swoje życie dla ratowania chorego brata, potrafią mocno zaangażować i sprawić, że będziemy jej kibicować na każdym kroku. Choć początki jej małżeństwa z Cihanem były czystym układem finansowym, to uczucie, które ich połączyło, wywróciło życie w rezydencji do góry nogami. W tej historii nie brakuje też rodzinnych intryg, za którymi często stoi matka Cihana, surowa Mukadder. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

(jako Hançer) Türkseve (jako Cihan)

(jako Cihan) Can Tarakçı (jako Cemil)

(jako Cemil) Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

(jako Mukadder Develioglu) Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

(jako Gülsüm) Elif Çapkin (jako Yonca)

(jako Yonca) Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

(jako Derya) Sidal Damar (jako Sinem)

(jako Sinem) Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

(jako Mine) Türker, Kantar (jako Emir)

(jako Emir) Çisel Kuskan (jako Beyza)

(jako Beyza) Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)