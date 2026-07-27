"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 447

Wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" nabrały w ostatnim czasie wyjątkowego tempa, odsłaniając przed nami sieć skomplikowanych intryg oraz bolesnych konfliktów. Rómulo postanowił zainterweniować i ostrzegł Catalinę przed bezwzględną markizą, która w tajemnicy zamierzała zamknąć kobietę w szpitalu psychiatrycznym. W tym samym czasie Petra nie dawała wytchnienia Píi, nieustannie ją gnębiąc, a sytuację skomplikował dodatkowo fakt, że Benia wywiozła małego Dieguita aż do Badajoz. Maria podjęła próbę ingerencji w sprawy sercowe i usilnie dążyła do umówienia Lopego na randkę z Rosarito. Z kolei Martina wykazała się ogromną stanowczością, kiedy to bez wahania odrzuciła wszelkie próby pojednania podejmowane przez Ayalę. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 447 - streszczenie

Jana postanawia czuwać przy donii Píi i spędza noc w jej pokoju, mając nadzieję, że jej obecność powstrzyma Gregoria przed kolejnymi atakami. Równolegle Tadeo zwraca się do Cataliny z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów młodego dzierżawcy Adriana, którego sytuacja wygląda na skomplikowaną. Wśród służby dochodzi do niepokojącego incydentu, gdy Santos zaczyna prowokować Lopego, co ostatecznie doprowadza do fizycznej konfrontacji między mężczyznami. Margarita idzie pod prąd oczekiwaniom córki i uparcie dąży do sformalizowania związku z Ayalą. Z kolei Lorenzo skupia się na sprawach biznesowych i szuka sposobów na uproszczenie procesu produkcji dżemów, by praca w majątku była bardziej efektywna.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 447 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial o losach rodu Luján od dawna cieszy się stałym zainteresowaniem osób, które lubią opowieści o arystokracji i ich służbie. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Jany i pozostałych mieszkańców pałacu, warto sprawdzić aktualną ramówkę telewizyjną. Kolejne spotkanie z bohaterami tej hiszpańskiej produkcji zaplanowano na początek sierpnia. Odcinek numer 447 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany 4 sierpnia 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie kanału TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela kostiumowa przenosi nas do słonecznej Andaluzji z początku ubiegłego wieku, gdzie luksus miesza się z mrocznymi sekretami. Główna oś fabuły kręci się wokół tajemniczej Jany, która próbuje wyjaśnić tragedię z przeszłości, ale niespodziewanie odnajduje coś zupełnie innego w murach rezydencji. To historia pełna zakazanych uczuć, walki o majątek i klasowych podziałów, które co rusz stawiają bohaterów przed trudnymi wyborami. W produkcji występuje wielu utalentowanych aktorów, którzy wcielają się w role arystokratów i oddanych pracowników rezydencji. Obsada tego serialu to m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)